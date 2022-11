EXCLUSIVA. Ángela Aguilar se sorprendió con el drag que la imita.

Ángela Aguilar se dice sorprendida por el cariño que recibe de sus fanáticos y muy en particular de la comunidad LGBTIQ+, pues hace unos días antes de una presentación en Monterrey, conoció a su gemela perdida. Se trata de un chio trasvesti que se caracteriza, canta y baila como ella.

“Le salió mejor que a mí, estaba guapísima. Yo le decía ‘ayúdame, yo quiero tener esa cintura’. Estuvo muy divertido, se lo presenté mi papá y vivimos una experiencia muy linda”, dijo la hija de Pepe Aguilar a las cámaras de Ventaneando.

Ángela no fue la única sorprendida, pues su hermano Leonardo también se quedó con la boca abierta: “Entro al camerino de Ángela y había un Agelononón grandote, dije ‘qué es esto y en qué momento pasó', me sacó de onda porque es más Ángela que Ángela, está gruesisímo”.

Te puede interesar: Thalía niega el haber tachado de patética y de dramática a Shakira.

Ángela Aguilar habla de su participación en el desfile de Rihanna

En otros temas, Ángela compartió su emoción por haber desfilado para la nueva temporada de la línea de ropa de la cantante Rihanna.

“Nunca pensé en hacer una cosa así. Yo canto rancheras, me gusta montar a caballo y comerme unos tacos. De repente me dijeron 'Ángela vas aformar parte de este desfile’, pero la verdad viví una experiencia muy bonita y estoy agradecida por ello. Vamos a pensar que ella me eligió", expresó.

Recordemos que la cantante de música regional mexicana participó en el desfile Savage x Fenty, junto a grandes celebridades como Cara Delevingne, Irina Shayk, Joan Smalls.

Otras celebridades que también participaron fueron Avani Gredd, Bella Poarch, Damson Idris, Kornbread, Lara Stone, Lilly Singh, Marsai Martin, Precious Lee, Rickey Thomson, Sheryl Lee Ralph, Simu Liu, Taraji P. Henson, Taylour Paige, Winston Dukey y Zach Miko.

También te puede interesar: Toño Mauri nos contó los detalles su nuevo libro “Mi nueva vida”.