Ángela Aguilar está muy feliz por el éxito de su tema con Yuridia.

¿Cuál es el éxito que Ángela grabó con Yuridia?

Ángela Aguilar nunca pensó que un tema de su autoría se convirtiera en un verdadero hit al grabarlo a dueto con Yuridia. Se trata de ¡Qué agonía!, que está rompiendo récords en las plataformas digitales.

Al respecto, Angela Aguilar comentó: “estoy muy sorprendida con los resultados de la canción; no porque no creyera en ella, yo creo que no creía en mí y en mis habilidades de composición; entonces, el poder lograr eso, que la gente la comparta, la sienta y la adapte es muy bonito”.

¿Qué opina Ángela Aguilar de Yuridia?

Esto dijo la consentida de la dinastía Aguilar sobre Yuridia: Yo la admiro muchísimo es una mujer con muchísima trayectoria y el poder grabar una canción mía, que se adaptó a una canción de superación personal y de amor propio fue una cosa muy bonita.

¿Cómo cierra el año Ángela Aguilar?

Acompañada por su familia, Ángela ofreció el último concierto del año de su gira ‘Mexicana Enamorada” en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Al respecto, la intérprete confesó que se encuentra feliz y contenta y que este es su último show de la gira ‘Mexicana Enamorada”, que empezó a principios de año, que le ha dado muchísimo y que se encuentra feliz de terminar en un lugar tan bonito.



¿Cuál es el nuevo look de Ángela Aguilar?

Ángela presumió su flamante cabellera larga, un cambio de look que hará ya no la confundan con una doble, cuya imagen circuló en redes.

La cantante dijo que su doble es lo máximo, y que cree que ahorita reconocerían un poco más a su doble que a ella, porque ahora, ella ya tiene el cabello largo.