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FOTOS | Ángela Aguilar dice que es mala para hablar pero buena para cantar

Ángela Aguilar revivió la polémica en la que aseguró que era “25% argentina”. ¡Y dijo que era mala para hablar pero buena para cantar! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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