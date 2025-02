Ángela Aguilar presume su impresionante figura en redes

Ángela Aguilar es la cantante que más ha dado de qué hablar en los últimos meses, esto debido a tu matrimonio con Christian Nodal , sus cambios de look y su reciente colaboración con Yuri; sin embargo, su belleza también es digna de destacar, sobre todo ahora que la presumió en redes sociales.

No cabe duda que la belleza de Ángela Aguilar es incomparable, así lo demostró la propia cantante luego de que en días pasados presumiera su bien trabajado cuerpo en redes sociales.

Te puede interesar: Colaboración de Yuri con Ángela Aguilar desata memes: “Mejor nadota”

¡Christian Nodal sale en defesa de Ángela Aguilar y declara que no fue infiel! [VIDEO] Además, Jaime Camil nos platicó todo sobre su nuevo proyecto, ‘Desde la raíz’. ¡No te puedes perder todo lo que nos dijo al respecto!

¿Cómo es la foto que compartió Ángela Aguilar?

En la imagen aparece la intérprete de “La Llorona”, “La Chancla”, “Qué Agonía”, “Dime Cómo Quieres”, “En Realidad” y “Mis Amigas Las Flores”, entre muchas otras, luciendo un top gris y pantalones bastante cómodos.

En la imagen se alcanza a observar su abdomen plano y su cinturita de avispa. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su larga cabellera, pues ahora se puso extensiones y aclaró su cabello, lo que contrasta con su característico corte bobo y cabello negro.

¿Cómo reaccionaron sus seguidores? La fotografía no pasó desapercibida entre sus fans, pero tampoco entre sus haters, quienes de inmediato se hicieron presentes en la publicación con todo tipo de comentarios como:

Te puede interesar: Christian Nodal sorprende con un retrato de Ángela Aguilar bajo la luna y las estrellas



“Se ve hermosa con el cabello largo”, “Este look le queda increíble” y “Su nueva imagen es espectacular”, fueron algunos de los comentarios bien intencionados. No obstante, no faltaron quienes aseguraron que le quiere copiar el look a Belinda o parecerse a ella.

¿Ángela Aguilar les contestó a sus haters?

Aunque no lo hizo directamente, Ángela Aguilar les habría dado un revés a sus detractores en redes sociales, donde compartió un collage de fotografías en las que aparece luciendo con orgullo su nuevo look. La publicación la acompañó la ‘Princesa del Regional Mexicano’ con un breve mensaje en inglés que decía: “Life lately (la vida últimamente)”.