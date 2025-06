Leonardo García estalla tras señalamientos de que es violento con su mamá

El nombre de Leonardo García se encuentra en medio de la polémica, y es que el actor hijo del fallecido Andrés García y de la señora Sandra Vale, fue acusado de tener un episodio violento en contra de su propia madre, a quien presuntamente agredió de manera física.

Luego de que las cámaras de Ventaneando captaron al famoso de 52 años de edad en una conferencia de prensa en el Teatro Silvia Pinal, donde el actor ofrecerá una nueva obra, reaccionando molesto a las preguntas de la prensa sobre su presunta recaída en las adicciones.

Leonardo García estalla por señalamientos de violencia hacia su mamá

Hace algunos días se filtró información en donde se menciona que la señora Sandra Vale fue víctima de violencia por parte de su hijo Leonardo, quien habría intentado acuchillarla en uno de sus episodios de ira, aunque al ser buscada por la prensa decidió no declarar nada al respecto.

Te puede interesar: Acusan a Leonardo García por golpear a su mamá: el actor rompe el silencio

Por otro lado, en su encuentro con las cámaras de Ventaneando, Leonardo negó rotundamente que estas acusaciones fueran ciertas y pidió hablar exclusivamente de la obra de teatro que está a punto de estrenar.

“Yo no voy a meter en nada de esos chismes, no voy a decir nada de nada... venimos a hablar de trabajo... no se crean las cosas que dicen, ustedes han visto que siempre estoy con ella, en su cumpleaños, no la tenemos abandonada, vean las cosas buenas, ya no le voy a dar más vuelta”, dijo el hijo de Andrés García, asegurando que todo lo que diga sería usado en su contra.

Leonardo García asegura que no ha recaído en las adicciones

Respecto a los rumores que aseguran que el actor tuvo una recaída en las adicciones por un episodio ocurrido en Acapulco, Leonardo García aseguró que se encuentra bien, con la frente en alto y que se mantiene trabajando. Además de hacer mención sobre su periodo dentro de una clínica, en donde tomó clases de manejo de la ira y también lo ayudaron a superar la pérdida.