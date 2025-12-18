La MILLONARIA decoración de Navidad de Ángela Aguilar y Christian Nodal

La cantante Ángela Aguilar compartió en sus redes sociales la intimidad de su hogar para mostrar la millonaria decoración navideña que este año iluminó su casa junto a su esposo Christian Nodal. Para Aguilar, este gesto marca el inicio oficial de la temporada de fiestas.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete reveló cuánto disfruta de estos días en familia. Con el tema “Twinkling Lights” de Auni de fondo, permitió contemplar a detalle la decoración instalada en su sala y junto a un gran ventanal.

Los cuatro pinos navideños de Ángela Aguilar

La temática elegida por la pareja incluye cuatro pinos de diferentes tamaños, destacando uno de varios metros de altura que se roba todas las miradas. La decoración de los árboles se centra en el minimalismo y el exceso de luces navideñas, en contraste con otras celebridades que suelen saturar sus arbolitos con adornos ostentosos.

Además de los pinos, la hija de Pepe Aguilar complementó la sala con cojines rojos y blancos con motivos navideños, así como velas rojas que aportan calidez sin caer en la exageración.

Reacciones en redes sociales

La elección de Ángela Aguilar generó múltiples comentarios positivos en Instagram: “Hermosa decoración 😍😍😍”, “Muy bella decoración de Navidad 😍🌲👏”, “Que hermoso le quedó su árbol a Ángela, lleno de mucho amor y paz😘🙏”, “Hermosa casa y decoración, la mejor vibra del mundo para los señores esposos”, “Muyyyyy linda la decoración ❤️❤️❤️❤️❤️❤️”.

Controversia con la violinista de Christian Nodal

Mientras la decoración navideña acaparaba elogios, otra noticia vinculada a la pareja generó polémica. Desde finales de noviembre, la violinista de Nodal, Esmeralda Camacho, fue señalada por hacer gestos durante un beso entre Ángela Aguilar y Christian Nodal en el escenario del “Pa’l Cora Tour” en Fort Worth, Texas.

Tras viralizarse el video, surgieron versiones de que Aguilar habría despedido a la violinista. “Ya está la historia de que Ángela las mandó correr porque dijo: ‘No, mijito’”, contó la periodista Inés Moreno en su programa de YouTube.

Indirectas de Ángela Aguilar en Instagram

Después del supuesto despido, Aguilar compartió mensajes en sus redes sociales que fueron interpretados como indirectas: “Sé que eres un maestro manipulador y un mentiroso habitual, pero no digas mentiras sobre mí y yo no diré verdades sobre ti”, expresó en un clip. Más tarde publicó una paráfrasis en inglés del versículo bíblico de Mateo 5:43-45 titulada “Ora por ellos”:

“Lo más valiente y puro que puedes hacer por alguien que te hace daño es seguir orando por él. No, eso no significa eximirlo de las consecuencias de sus actos, sino permitirte a ti mismo vivir en libertad de Dios”.