Ángela Aguilar y su familia revelan la verdad sobre la supuesta demanda de Adele en su contra

Desde hace algunos días, Ángela Aguilar había estado en medio de la polémica debido a un conflicto legal con Adele por supuestamente plagiar una de sus canciones. Sin embargo, en reciente comunicado, la familia Aguilar salió a aclarar la situación, asegurado que “no hay demanda, solo talento”.

¿Cómo se originó el rumor sobre la demanda legar interpuesta por Adele en contra de Ángela Aguilar?

Recordemos que la supuesta demanda de Adela en contra de Ángela Aguilar se originó a través de redes sociales, principalmente en X y TikTok, cuando usuarios comenzaron a notar similitudes entres la canción de “Qué Agonía”, la cual interprete con Yuridia, y “Rolling In The Deep”, de la cantante británica Adele.

Te puede interesar: Ángela Aguilar es abucheada durante concierto de Steve Aoki (VIDEO)

Emociones al límite en el Sin Palabras... ¿Ganó el Pueblo o el Favorito? [VIDEO] ¡Llegó el momento de la diversión en Venga la Alegría! Nos reímos a carcajadas con las locuras de los conductores en el mejor juego del mundo mundial... ¡Sin Palabras!

De acuerdo con lo señalado con los internautas, es exactamente en la parte del coro de ambas canciones en las que Ángela Aguilar y Yuridia se estarían copiando de Adele. Cabe mencionar que el éxito “Rolling In The Deep” fue lanzado en el año 2011 y “ Que Agonía ” en 2023, por lo que sí podría existir un plagio.

Ángela Aguilar revela la verdad sobre la supuesta demanda de Adele en su contra

No obstante, todo indicar que esta polémica ha llegado a su fin, ya que la cuenta oficial de prensa de la familia Aguilar, ha salido a desmentir estos rumores: “¿Escucharon que Ángela Aguilar está siendo demandada por Adele? ¡Vaya manera de invitar historias!”, empieza el comunicado. “Parece que algunos se han tomado muy en serio eso de “cantar como si no hubiera un mañana” y decidieron invitar drama donde no lo hay”, se lee.

También te puede interesar: Ángela Aguilar muestra su destreza a caballo y redes estallan de elogios (VIDEO)

En dicho mensaje a medios, la familia Aguilar también destacó que tanto Adele como Ángela son artistas increíbles y que no necesitas peleas ni demandas para brillar. Finalmente, aseguraron que la esposa de Christian Nodal está más tranquila que nunca: “ Ángela Aguilar está más tranquila que nunca, creándooslos música y disfrutando de su vida”, sentenciaron.