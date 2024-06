Ángela Aguilar subió su primera foto con Nodal y causa sensación

Ángela Aguilar y Christian Nodal se han convertido en la pareja del momento, por eso todas las miradas están puestas sobre ellos, pues en los últimos días se han robado las portadas de los diferentes diarios y revistas.

No obstante, hay que señalar que mucho de lo que se habla sobre la pareja son cosas negativas, porque no esperaron nada para anunciar su romance, además de que se especula que Ángela Aguilar, habría sido la tercera en discordia, aunque esto ya fue desmentido por ambos.

Sin embargo, a ellos parecen no importarles las críticas, incluso se les ve contentos y felices disfrutando de su romance, pues Ángela Aguilar ya subió a sus historias de Instagram su primera foto con Christian Nodal.

¿Ángela Aguilar ya subió una foto con Christian Nodal?

La intérprete de temas como “La llorona”, “La chancla”, “Dime cómo quieres”, “Qué agonía”, “En realidad” y “Lo busqué”, entre otras, subió su primera foto a redes sociales con Christian Nodal.

¿Cómo es la foto de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Aunque la foto no revela mucho, aparece la pareja del regional mexicano, uno al lado del otro, con atuendos bastante similares. Ángela Aguilar luce unas botas altas de color negro, un vestido y una gabardina de cuero. Mientras que Nodal, lleva un pantalón, chamarra de cuero y una playera.

¿Qué opina Ángela Aguilar de las críticas que ha recibido?

Su reciente noviazgo con Christian Nodal, le ha costado todo tipo de críticas y comentarios negativos por parte de sus haters. No obstante, la hija de Pepe Aguilar ya se pronunció al respecto.

En una entrevista con la revista ‘Quién’, Ángela Aguilar se sinceró y declaró que “la gente no tiene porque saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”.

