Christian Nodal y Ángela Aguilar ¿Una historia de amor o de traición?

En los últimos días, Christian Nodal y Ángela Aguilar se han apoderado de las tendencias, debido a que desde el momento en que se empezó a especular que entre ellos existía un romance la prensa y miles de fanáticos los siguieron muy de cerca, hasta que ellos confirmaron que si se encuentran en una relación. Pero su historia va más allá de este último mes, pues todo parece indicar que entre ambos ya había química desde hace varios años.

¿Ángela ha estado enamorada de Nodal desde los 14 años?

La hija del cantante Pepe Aguilar inicio su carrera musical desde muy pequeña y no es un secreto que la carrera de Christian Nodal fue impulsada en sus inicios por la familia Aguilar, ya que fue invitado a la gira de nombre “Jaripeo Sin Fronteras”, donde se dio a conocer aún más con el público del regional mexicano. Dicha gira comenzó en el 2017, por lo que Ángela Aguilar tenía 14 años en ese entonces y Nodal era apenas mayor de edad, así fue como comenzaron a convivir, entre la música, escenarios y camerinos; sin embargo, no se pudo dar nada entre ellos por la diferencia de edades y por supuesto, porque Pepe Aguilar no dejaría que su hija menor se involucrara con alguien a mayor que ella.

Una historia de amor o traición entre Ángela Aguilar y Nodal

La historia entre Ángela y Nodal ha sido duramente criticada por diversas cuestiones, entre ellas se dice que existió una traición hacía Cazzu por ambos, ya que tenía muy poco que Christian había anunciado su separación de Julieta (madre de su hija Inti), por otra, parte Ángela siempre se calificó como “fan de su relación” y amiga de la trapera, por lo cual muchos le llaman traición a lo que hicieron.

Los cantantes de regional mexicano han hablado sobre su amor y lo han calificado como “puro”, además se refieren a que su romance no es algo nuevo, sino que habían hecho una pausa a lo que antes no había podido ser. Ambos se han defendido a capa y espada, pues Nodal salió en defensa de su novia y ella declaró: “No rompimos nada, es amor. No nos crucifiquen”.

Christian y Ángela: Boda, infidelidad, viajes, tatuajes y más, en muy poco tiempo

Mucho se ha especulado entre los cantantes, pero ¿Qué es real y qué no?... Recientemente, Ángela dio una entrevista para una revista importante, donde aclaró que no está embarazado y que no se ha casado con Nodal, así que dejó bastante claro que eso aún no ha pasado, pero que su amor es totalmente real. Lo que si es verdad es que han estado de viaje juntos durante el último mes, pues se les ha visto en diversas partes de México y en otros países, dejando ver que se acompañan a todos lados, también es real que ella se tatuó las iniciales de Christian, por lo que para muchos no es sorpresa, pues las exparejas del cantante se han tatuado también algo referente a él y viceversa.

