¿Ángela Aguilar ya tiene una canción para responderle a Cazzu?

El nuevo tema de Cazzu, “ Con Otra ”, sigue dando de qué hablar por las presuntas alusiones que hace a la forma en cómo terminó su romance con Christian Nodal , quien semanas después de haber terminado con la ‘Nena Trampa’ anunció su romance con Ángela Aguilar.

Como era de esperarse, el tema generó todo tipo de reacciones, pero las que más han llamado la atención son las de Belinda y Christian Nodal, pero recientemente se dio a conocer que Ángela Aguilar ya tendría una respuesta para Cazzu.

¿Cómo reaccionaron Belinda y Nodal?

Como ya mencionamos anteriormente, uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Belinda, quien le dio like al video de la rapera y le mandó dos mensajes celebrando su nuevo sencillo. Belinda publicó “Increíble. La Jefa. Temazo” y agregó cuatro emojis de corazón rojo.

Por su parte, Christian Nodal siguió promocionando su nuevo sencillo titulado “El Amigo” e invitó a todos sus fans a escucharlo. Nodal también publicó que “se llegó el día, por fin”.

Sin embargo, los comentarios no se hicieron esperar y una usuaria le respondió: “No señor Nodal, ahora estamos con que te va a engañar”, pero llamó la atención que el sonorense le respondió de forma contundente con “yo ando la de “Ya Supérame”, y eso no me impide disfrutar “El Amigo””.

¿Ángela Aguilar ya tiene una respuesta para Cazzu? Después de que Cazzu lanzara “Con Otra”, todo parece indicar que Ángela Aguilar ya tiene preparada una respuesta para la cantante argentina, al menos es lo que se aprecia en un video difundido en redes.

“Porque este amor no lo voy a esconder”, es lo que se escucha decir a Ángela Aguilar en la que sería una de sus nuevas canciones y perfilaría a convertirse en la respuesta a la polémica con Cazzu.

De igual forma, Ángela Aguilar se mostró muy activa en sus historias de Instagram donde dio un pequeño adelanto de su nueva música, la cual sería una clara referencia a su romance con el intérprete de “Botella Tras Botella”, “Adiós Amor”, “Ya No Somos Ni Seremos”, entre muchas otras.

¿Qué dice la letra?

El nuevo sencillo de Ángela Aguilar incluye frases como: “Está bien si me creen pero si no, también. Allá mi vida y la de cada quien, porque este amor no lo voy a esconder”. En su cuenta de Instagram, la cantante acompañó su publicación con videos en los que mostró el cielo y las estrellas.