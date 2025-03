Revelan que Belinda y Cazzu tienen una amistad que podría terminar en colaboración

En las últimas horas Julieta Emilia Cazzuchelli (Cazzu) sorprendió a propios y a extraños con el lanzamiento de “ Con Otra ”, la cual fue interpretada como una clara indirecta para Christian Nodal y Ángela Aguilar .

El éxito de “Con Otra” ha sido rotundo, eso se reflejó en sus número y también la respuesta de sus seguidores, quienes se volcaron a las redes sociales de Cazzu para mostrarle su apoyo y admiración.

¿Qué le publicó Belinda a Cazzu?

Como ya mencionamos anteriormente, uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Belinda, quien le dio like al video de la rapera y le mandó dos mensajes celebrando su nuevo sencillo. Belinda publicó “Increíble. La Jefa. Temazo” y agregó cuatro emojis de corazón rojo.

Sin duda la interacción entre ambas llamó la atención porque las dos son exparejas de Christian Nodal, quien se casó con Ángela Aguilar al año pasado, tan solo unas semanas después de haber finiquitado su relación con Cazzu.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como era de esperarse, el comentario de Belinda no pasó desapercibido y generó todo tipo de reacciones positivas, como: “Era exponerla, no arrastrarla”, “Dale con la silla”, “Dijiste lo que muchas no nos animamos a decir”, “Me representas”, “Aquí todos somos adultos”, “¿Qué sentirá la señora Nodal?”, “Eso fue una indirecta muy directa”, fueron solo algunos de los comentarios de los internautas.

¿Belinda y Cazzu son amigas? Después de lo ocurrido se comenzó a especular que podría surgir una colaboración, y aunque parecía ser algo imposible, el periodista Carlo Uriel reveló una nueva información.





“En unos premios Belinda y Cazzu se encontraron y se saludaron. En primera instancia se llevaron muy bien porque tenían la intención de hacer una colaboración juntas”, dijo el periodista en el programa de YouTube “Dulce y picosito”.

De igual forma, aseguró que “probablemente en un futuro se haga porque tienen una buena relación de amistad, de compañerismo, dentro del medio”. Además de eso, aseguró que Belinda fue una de las primeras en escuchar el nuevo sencillo de la argentina, incluso antes de que saliera a la luz.