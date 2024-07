¡Ay no! Ángela Aguilar vive momento incómodo en uno de sus conciertos

Una vez más Ángela Aguilar está en boca de todos y no es para menos. Resulta que en redes sociales se puede encontrar un video de uno de sus conciertos mientras interpreta ‘Qué Agonía’ frente a su público. A lo largo del video podemos notar que no hay mucha por no decir casi nada de participación del público. En determinado momento Ángela hace una reverencia para el público en espera de sus aplausos, pero no los escuchamos.

¿Incómodo no? Pues resulta que la gente en internet volvió viral el video y en la mayoría de los comentarios te puedes encontrar con referencias a la poca participación del público, “Qué mala onda del público que no aplauden, si no les gusta entonces para qué asistieron”, "¡Bien prendido el público!”, entre otros.

La mayoría de los usuarios que han visto el video consideran que la gente la rechaza por su polémico romance con Christian Nodal. Entre que si son peras o son manzanas, es verdad que la carrera de Ángela Aguilar se ha visto rodeada de polémicas una y otra vez, lo que ha traído varios altibajos a su carrera.

Las polémicas de Ángela Aguilar

La hija menor de Pepe Aguilar ha enfrentado diferentes polémicas desde sus inicios. Desde la supuesta difusión de fotografías íntimas de la cantante, las cuales ella afirmó eran falsas, hasta la difusión de otras fotos privadas que ella tenía, donde se le ve muy cariñosa con Gussy Lau que es 15 años mayor que ella.

Pero las polémicas que más le han afectado con su público fue cuando aseguró que tiene origen argentino. Ángela Aguilar festejó el triunfo de Argentina durante el mundial de Fútbol del 2022 con una publicación que decía “No te lo puedo explicar, por qué no lo vas a entender. 25% Argentina 100% Orgullosa hoy, todos somos más celestes que el cielo.” La cantante de regional mexicano recibió el odio de muchas personas en redes sociales y las críticas a nivel nacional por su comentario.

El más reciente fue gracias a su relación con Christian Nodal, la cual ha generado incontable cantidad de memes y burlas en contra de la intérprete, pues ella era amiga de la cantante de origen argentino, Cazzu, quien era novia y madre de la hija de Nodal.