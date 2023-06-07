La actriz Angélica Vale buscará ver a Luis Miguel en concierto en EUA.

Angélica Vale confiesa que ella tampoco alcanzó boletos para los conciertos que Luis Miguel ofrecerá en nuestro país, aunque espera verlo en Estados Unidos y, por qué no, incluso visitarlo en su camerino, aunque usted no lo crea.

Te puede interesar: Angélica María no haría una bioserie de su vida y sabemos la razón.

Fíjate que no, pero a qué hora, voy a estar haciendo Vaselina. Obvio sí, les dije que él siempre ha sido un caballero conmigo, cuando se ha enterado que estoy, sí hay veces que me ha recibido en su camerino, a veces, tampoco diario, tampoco cada vez que lo veo. Siempre se porta lindo conmigo, sí, siempre

Angélica, se negó a opinar sobre las recientes declaraciones de Aracely Arámbula, cuando se refirió a Luis Miguel como el ‘rey cucaracho’.

Ya no voy a hablar, nunca voy a hablar de eso, nunca, porque se me ocurrió inocentemente decir algo y, entonces ya me empezaron a meter en rollos que, ni me meto, ni quiero saber

¿Cómo va a dividir su tiempo para estar con sus hijos?

La Vale, amadrinó el primer aniversario del musical ‘Mentirás’, previo a ello, aseguró que procurará viajar con sus hijos de Estados Unidos a México durante toda la temporada que esté trabajando en 'El Musical. Vaselina’.

Estarán conmigo, mi hija, además que es teatrera de corazón, yo pensé que la iba a librar y sería una niña decente, pero no, es rata de teatro, igual que su madre, ama el teatro y, mi hijo, que nunca había querido estar en el teatro, el año pasado nos sorprendió a todos ‘Yo, también quiero mamá’ y dije ‘Ay güey, creo que sí, nacieron indecentes los dos’

Tambien te puede interesar: ¿Quién animó a Angélica Vale a aceptar su papel en un famoso musical?

Y recordó que en los pasillos del Teatro Aldama, vivió gran parte de su infancia al lado de su abuelita, la productora Angélica Ortiz.