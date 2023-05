Angélica María no haría una bioserie de su vida y sabemos la razón.

Aunque prefirió no dar nombres, Angélica María reveló abiertamente durante una conferencia de prensa en la que estuvo presente Ventaneando por qué no quiere que su vida sea llevada a una bioserie.

¿Qué dijo Angélica María? La cantante conocida como ‘La novia de México’, aseguró que llevar su vida a una bioserie implicaría hablar mal de algunos de sus compañeros, por ello no está interesada en llevar a cabo este proyecto.

“Tendría yo que hablar mal de mis compañeros que fueron unas mulas conmigo y de mucha gente importante que se portó muy mal conmigo, tendría que decir la verdad y sería feo porque muchos de ellos ya no están”, declaró la también actriz.

¿Hacer su bioserie podría traerle problemas legales?

En ese sentido, Angélica María recalcó que realizar su bioserie podría traerle consecuencias legales y no quiere eso: “Los familiares podrían sentirse, demandarme, ya saben todas esas cosas que suceden, entonces no sé, nunca me ha gustado hablar mal de nadie”.

¿Le han inventado cosas?

La madre de Angélica Vale señaló que a lo largo de su vida le han inventado infinidad de cosas, “pero solo porque les da coraje y les da rabia y te quieren dar en la torre. Afortunadamente no pudieron”.

Sin embargo, llamó la atención cuando la actriz reveló que algunas personas del medio la traicionaron, aunque no quiso revelar nombres y declaró que “ni se imaginan quién me traicionó”, así mismo, aseguró que la mayoría de ellos ya se murieron y que en caso de revelarlos sería en una bioserie.

Por último, Angélica María declaró que no todo ha sido bonito en su larga carrera profesional, pues ha vivido cosas desagradables, pero nunca ha hablado de ellas. “Cuesta trabajo pero al final de cuentas soy una mujer feliz y agradecida de seguir viva, pudiendo vivir esta vida que sí vale la pena y si me hicieron daño están perdonados”. La actriz se presentará este 6 de mayo junto con El Consorcio en la Arena Monterrey y el 10 en el Auditorio Nacional.