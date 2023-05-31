¿Quién animó a Angélica Vale a aceptar su papel en un famoso musical?

Angélica Vale reconoce que, sin el apoyo de su madre, Angélica María su regreso a los escenarios mexicanos en ‘Vaselina, El Musical’, no hubiera sido posible, pues no solo la impulsó en aceptar la propuesta, sino que se hará cargo de sus hijos mientras esté fuera de casa.

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Mi mamá fue la primera que me dijo: ‘Mira Angélica…’ porque cuando me hablaron y ya era una realidad y, tener que estar yendo y viniendo, hacer todo lo que estoy haciendo para estar allá y acá, mi mamá fue la primera que me dijo: ‘Ay Angélica, ya deja de pensar, es el sueño de toda tu vida hazlo. Ve y hazlo, sé feliz’

Es la que me echa la mano, sino fuera por ella, porque digo, mi marido trabaja, obvio; entonces en las mañanas los lleva a la escuela, pero de regreso mi mamá tiene que ir por ellos, llevarlos a clases, ser el chofer mamá. Feliz de la vida, claro, sus nietos le dan vida a mi madre; entonces, yo también feliz de la vida que se apapachen

¿Cómo fue la reacción de sus hijos?

Y, asegura que sus hijos, Angélica Masiel y Daniel, no caben de la emoción al verla en el escenario.

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