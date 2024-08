Angelina Jolie asegura que Brad Pitt intentó callar su testimonio de abuso

La que fue la pareja más famosa y envidiada de Hollywood por allá del año 2016, Angelina Jolie y Brad Pitt, a pesar de que ya transcurrieron casi 10 años desde su separación, los actores continúan inmersos en una batalla legal en los juzgados. Recientemente, la actriz ha declarado que su expareja está intentando silenciarla para que no comparta su testimonio sobre los abusos que sufrió durante su relación.

¿Qué pasó? Zac Efron fue hospitalizado tras accidente en Ibiza [VIDEO] Zac Efron, tuvo un accidente en Ibiza, España por lo que tuvieron que hospitalizarlo de emergencia, ¿qué fue lo que le pasó al actor de Hollywood?

Angelina Jolie asegura que Brad Pitt intentó silenciarla

Todo el problema comenzó por la venta de la parte que le corresponde a Angelina de la bodega conocida como Chateau Miraval, al multimillonario Yuri Shefler, por esta acción el actor de ‘Guerra Mundial Z’ la demandó por haber vendido sus acciones de la empresa francesa sin su consentimiento.

A través de varios medios importantes es que se dio a conocer que Brad Pitt habría intentado obligar a Angelina Jolie a firmar un acuerdo de confidencialidad. En los documentos ofrecidos por la actriz de ‘Maléfica’ se puede ver que fue “Brad Pitt quien se negó a comprar su participación a menos que recibiera su nuevo acuerdo de confidencialidad ampliado, ejecutable mediante una retención de 8,5 millones de dólares específicamente diseñada para obligarla a guardar silencio sobre su abuso y encubrimiento”.

Angelina responde al documento de confidencialidad

Los abogados de la actriz sostienen que ella tomó dichas acciones porque Pitt supuestamente le presentó un acuerdo de confidencialidad. Se dice que “Jolie no tuvo ningún deseo de litigar sobre estos temas de abuso y durante años nunca habló públicamente de ellos”.

Por otra parte, los abogados que defienden a Pitt argumentaron que era normal que las figuras públicas buscaran acuerdos de confidencialidad, incluso la misma actriz había recurrido a estas medidas en el pasado cuando “el abogado de Jolie propuso a Pitt una cláusula de no desprestigio mutuo aún más amplia, en relación con la resolución del divorcio de la pareja”, declaran los abogados del actor de ‘Bastardos sin Gloria’.

Batalla legal por la custodia de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt

Los ex también han estado envueltos en una batalla de años por la custodia de sus hijos: Maddox, de 22 años, Pax, de 20, Zahara, de 19, Shiloh, de 18, y los gemelos Knox y Vivienne, de 16 años. Sin embargo, esta situación no ha avanzado debido a que los mismos hijos parecieran no tener interés en tener contacto con su padre.

Hasta el punto de que su hija Shiloh , tras cumplir los 18 años, solicitó cambiar su apellido de Jolie-Pitt a simplemente Jolie, pero actualmente se ha quedado pospuesta la audiencia. Sin poder acercarse a sus hijos o tener contacto solo puede saber de ellos a distancia.