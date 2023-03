Así celebró Anna Ferro su aniversario de bodas sin Fernando del Solar.

Casi un año ha pasado desde que Fernando del Solar partió de este mundo debido a una fuerte neumonía. Desde entonces, su esposa Anna Ferro ha tenido que superar grandes pruebas; por ejemplo, el pleito con Ingrid Coronado por el departamento de Cuernavaca, mismo que sigue habitando la viuda del conductor.

El proceso de duelo ha sido complicado para Ferro, pues su boda con Fer del Solar se celebró tres meses antes de que el argentino falleciera. Fue el 22 de marzo de 2022 cuando la pareja contrajo matrimonio.

¿Cómo ha sido la vida para Anna Ferro sin Fernando del Solar? La maestra de yoga ha hablado en repetidas ocasiones sobre cómo afronta la muerte de su pareja, incluso reveló en una ocasión que Fer la vino a visitar; por ello, aprovecha cada oportunidad para recordarlo y honrar su memoria.

El pasado jueves se cumplió el primer aniversario de bodas entre la pareja, pero ahora sin la presencia del también actor. En ese sentido, su viuda no quiso que la fecha pasara desapercibida y así la conmemoró.

¿Cómo celebró Anna Ferro su aniversario de bodas?

Anna compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de lo que fue su unión con Fer y junto a ellas algunos mensajes como: “Hoy a estas horas hace un años nos estábamos diciendo sí… y jamás imaginé pasar mi primer aniversario sin ti, Te amo”.

“Sé que estás cerca de mí en otra forma, pero mi corazón anhela verte, abrazarte, amarte… Feliz aniversario, amore. Hoy me tomé un lambrusco, me compré flores, me hice una tira de asado en tu honor. Beso hasta el cielo”, escribió en su publicación.

Anna Ferro acompañó una imagen con la canción “Que lo nuestro se quede nuestro” de Carlos Rivera, canción que habla de un amor que va más allá de lo que opine la gente, ya que únicamente la pareja sabe la verdad de su historia.

¿Cómo se conocieron Fernando del Solar y Anna Ferro?

La maestra de yoga y el conductor se conocieron en una clase de yoga. Su amor surgió a primera vista, por lo que Fer se animó a invitarla a salir. Tiempo después se casaron en una ceremonia privada en un lujoso hotel de Cancún.

“Los momentos más felices de la vida son para compartirlos y este es uno de ellos. Con el cielo, el mar, el aire y las aves como testigos, Fernando del Solar y yo nos casamos”, escribió Anna en aquel entonces en su cuenta de Instagram.