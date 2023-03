Anna Ferro reacciona a los recientes comentarios de Ingrid Coronado.

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Ingrid Coronado reveló que ha hecho todo lo posible para entablar una conversación pacífica con Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, y así evitar un pleito legal para recuperar el departamento de Cuernavaca, Morelos, el cual forma parte de un fideicomiso que ella y el finado conductor tenían.

Ana Ferro nos abrió su corazón para platicar sobre Fernando del Solar.

La conductora mostró los mensajes que le envió a Anna Ferro por WhatpsApp e Instagram, mismos que jamás fueron respondidos: “Sí, yo la he intentado buscar pero no he tenido respuesta… Yo estoy intentando hacer todo lo que esté en mis manos”.

Te puede interesar: Anna Ferro buscará un acercamiento con los hijos de Fer del Solar.

¿Qué dicen los mensajes que Ingrid Coronado le envió a Anna Ferro?

En uno de los mansajes que Ingrid le envió a Anna Ferro dice: “Hola Anna, me gustaría saber si tienes fecha para dejar el departamento. Ya pasaron cinco meses y la verdad no he querido iniciar acciones, primero, por respeto a su duelo y luego para no exponer a Francesca a una situación desagradable, pero comprenderás que tengo muchas responsabilidades y no puedo permitir que su estancia sea permanente. Espero podamos terminar con esta situación de forma pacífica por el bien de todos, gracias”.

Así mismo, Ingrid Coronado mostró que el mensaje de WhatsApp tenía únicamente una palomita, lo que significa que o la tiene bloqueada o Anna Ferro no la tiene en sus contactos, por lo que decidió escribirle por Instagram pero tampoco recibió respuesta.

También te puede interesar: Anna Ferro responde a las acusaciones de Ingrid Coronado.

“Te envié mensaje de mis dos celulares. Me gustaría saber si tienes fecha para dejar el departamento”, versa el mensaje que la conductora le envió a la viuda de Fernando del Solar.

¿Ingrid Coronado no quiere pleitos con Anna Ferro? Luego de mostrar los mensajes, Ingrid aseguró que intentó ponerse en contacto con Ferro por las buenas, pero no se ha podido: “Intenté tener comunicación, intenté que se pudiera resolver desde lo que es justo y lo que es obvio, pero no he tenido respuesta, por eso me he tenido que ir a otras instancias”.

¿Cómo reaccionó Anna Ferro?

Ante esto, Anna Ferro le respondió a Ingrid Coronado a través de sus redes sociales y lo hizo con una de las tantas enseñanzas que Fernando del Solar le dejó: “El miedo me decía Fer, solamente lo puede pasar enfrentándolo, viéndolo cara a cara. Si le temes al fracaso y por miedo no te muevas, entonces no tendrás jamás éxito, porque el éxito está hecho de muchos fracasos”.

Te puede interesar: Anna Ferro revela que Fernando del Solar se le apareció con un mensaje.

En el comentario, la viuda de Fer del Solar compartió un video de Daniel Habif, en el que dice: “Los que rugen no prestan sus oídos a las opiniones que buscan desalentarlos y claramente, menos a las tentaciones porque son valientes, van alimentando su interior, aunque otros traten de destruirlos o detenerlos, lo que sucede, es que la intensidad de eso que les quema por dentro, va iluminando el exterior, van usando el miedo a su favor, sé que es fácil decirlo, pero se requiere de muchos ovarios o hue…., porque solamente incorporando a lo cotidiano el miedo, podemos lograr superarlo”.

¿Cómo reaccionaron los internautas?

Algunos internautas, le recomendaron a Ferro evitarse de problemas y entregarle a Ingrid Coronado el departamento de Cuernavaca, mientras que otros le externaron su apoyo y le hicieron saber que Fer está con ella.