Anna Ferro revela que Fernando del Solar tenía pensado adoptar a su hija

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, revela en exclusiva a Ventaneando uno de los pendientes que debido a su muerte el conductor ya no pudo concretar. Se trata de la adopción de su hija Francesca Victoria, cuyo padre biológico nunca se hizo responsable de ella.

¿Qué dijo Anna Ferro?

“Fer quería adoptar a Francesca con su apellido. Para Francesca y para Fer ellos eran familia. Francesca vivió 24/7 durante siete años todo en carne propia. Fer le dio ese lugar a Francesca que no lo había sentido anteriormente y no por quitarle el lugar a su padre biológico, también él tiene un lugar, pero sí, en cuanto Fer se fue porque así fue, tuve tanto miedo de que me quitaran a Francesca”, dijo Anna Ferro.

“Fue cuando dije es momento, entonces en el 2022 tomé el valor y dije vas para adelante y ese día que me encontraste o que me encontraron todos, fue cuando dictaron sentencia y me dieron la patria potestad de Francesca. Me siento muy feliz y agradecida”, agregó la viuda de Fernando del Solar.

¿El padre biológico de la hija de Anna Ferro ya no forma parte de su vida? “No, es que hace mucho que no está en ese núcleo con nosotras, muchísimo tiempo”, recalcó.

Anna asegura que su hija veía a Fernando como un padre y que, tras su fallecimiento, estuvo a punto de cancelar su fiesta de XV años, pues siempre soñó con bailar el vals con él.

“Francesca no quería fiesta, ella sí es de fiestas y le preguntamos ¿por qué no quieres fiesta? Y se suelta a llorar y dice: ‘Es que Fernando prometió que iba a bailar conmigo, en tres semanas entre amigas, así fue, hicimos una fiesta, chiquita pero hermosa. Se la pasó bomba con 40 chamacos, 10 adultos nada más, pero fue divina y estuvo con su portarretrato de Fer, bailó con él. Ella lleva a los chicos y a Fer a todos lados”, finalizó.