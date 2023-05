Ansiedad en niños: ¿Cuáles son los síntomas a los que debes prestar atención?

En estos tiempos afortunadamente se habla de ciertas situaciones que en otras épocas tendían a ser muy omitidas tanto por los mismos medios como por la sociedad. Un problema como este siempre ha acontecido. Lo que cambia es que actualmente le ponemos el nombre que corresponde así que hablemos de la ansiedad en niños y cuáles son los síntomas a los que debes prestar atención.

Laura Hernández Guzmán, Integrante del Posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y especialista en temas de esta índole, destacó que lo predomina en la población infante son las fobias. Concretamente la profesional resaltó que los miedos a objetos, animales o ciertas situaciones se han convertido en los predominantes. Ahora bien, ante esto no hay por qué caer en dramatismos por lo que mejor considerar cierta información que nunca sabes cuándo puede ser de importancia.

¿Cuáles son los síntomas a los que debes prestar atención?

Pánico, cansancio, nerviosismo e irritabilidad son los síntomas ante los que debes prestar una buena dosis de atención. Agreguemos a esto que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) hay más de 60 millones de niños y niñas que se enfrentan ante alguna de estas sensaciones por año. El número es lo suficientemente grave como para hacer algo al respecto y no menospreciar esto y tratarlo con la seriedad correspondiente.

Ahora bien, por más que parezca increíble la población infante de Latinoamérica tiene otras maneras de expresar ansiedad. Los estudios realizados por Hernández Guzmán coinciden con las conclusiones a las que han llegado investigadores de Estados Unidos que afirmaban que las nauseas, vómitos y dolores de cabeza constituyen una expresión de ansiedad y ante estos casos mejor prestar atención y buscar que mejoren tan pronto como sea posible.

Hay consejos para padres y madres que no sepan que hacer ante casos como este. Conocedores del temas concuerdan en que deben brindarles herramientas a sus hijos e hijas para lidiar con situaciones cotidianas como también escuchar si la persona manifiesta no sentirse bien y finalmente, y no por ello menos importante, ayudarles a regular las emociones en vez de discutir, gritar o pelear.