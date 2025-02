Antigua nana de José Julián revela que el niño no pregunta por su mamá porque está acostumbrado a no verla

El conflicto legal y mediático entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón sigue dando de qué hablar, ya que recientemente rompió el silencio Raquel, quien fuera la nana de José Julián.

Raquel aseguró al canal de YouTube de Javier Ceriani que José Julián no pregunta por su madre (Imelda Tuñón) porque ya está acostumbrado a no verla.

¿Qué fue lo que dijo la antigua nana de José Julián? Raquel trabajó como nana de José Julián desde que era bebé; sin embargo, actualmente ya no trabaja para la familia, pero llamó la atención cuando afirmó que Imelda Tuñón no habría estado muy presente en la crianza del menor.





“Era mi trabajo cuidarlo y enseñarle a caminar cuando era un bebé, muchas cosas, me daba cuenta de miles de cosas (...) Imelda dice que todo el tiempo el niño pregunta por ella, el niño si no llega a ver a su mamá en el día, él no pregunta. Él ya se acostumbró a las nanas y no pregunta. Algo fuerte porque el niño si no se topa con su mamá, no pregunta por ella, está acostumbrado”, aseguró Raquel.

Además de eso, Raquel dijo que si viviera Julián Figueroa, estaría en una situación similar a la de Maribel Guardia, en medio de una disputa legal por la custodia de su hijo.

“Si ellos se hubieran separado, lo que hubiera pasado es que igual iba a estar ese pleito por el niño y Julián estaría en el lugar de la señora Maribel, porque él sí llegó a ir a pláticas, pero iba a que le ayudaran, pedía ayuda”, agregó.

¿Cree que exista una guerra sucia contra Imelda Tuñón?

Al preguntarle si considera que todo se trata de una campaña de desprestigio en contra de Imelda Tuñón, Raquel dijo que no y reveló que a ella nadie le está pagando por hablar.

“Yo no le tengo miedo, que recapacite y que use el cerebro porque no estamos hablando de un juguete, sino de un niño. A mí no me están pagando ni un peso, ni siquiera me están diciendo que hable, yo vi los hechos y vi siempre una mamá ausente. Me tocó cosas donde llegué a llorar por sentir que José Julián estaba solo, porque la persona principal que debe estar debe ser la mamá, no la abuelita, no la niñera”.