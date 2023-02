¿Anuel AA estrena relación tras separarse de Yailin, la más viral?

A escasas semanas de convertirse en padres, Anuel AA anunció sorpresivamente su separación de Yailin, la más viral, hecho que generó un sinfín de rumores y especulaciones encaminadas a que el cantante tenía otra mujer y una hija.

Programa del 19 de abril de 2022 | ¡Anuel manda fuerte mensaje a Karol G!

¿Qué dijo Anuel sobre su separación de Yailin, la más viral?

El cantante urbano declaró que él y la madre de su hijo ya no están juntos: “Estoy esperando a Cataleya súper feliz, aunque yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida, ella está embarazada y vivimos bajo el mismo techo para construir una familia”.

Te puede interesar: Anuel AA confirma separación de Yailin, la más viral. ¡A días que nazca su bebé!

“No vamos a estar hablando y haciendo un circo de por qué sí y por qué no. Les digo que la apoyen a Yailin, que ella está trabajando con su música, yo sé lo que te digo. Ella cambió mucho su estilo de vida a pesar de todas las noticias que salen ella tiene un buen corazón, uno no puede juzgar a las personas a lo loco sin conocerla”, añadió.

¿Anuel AA tiene otra mujer?

En la transmisión donde Anuel AA confirmó su separación de su esposa también desmintió tener una relación alterna con la colombiana Shaarza Moriel, quien viralizó unas fotografías junto al intérprete de “Soldado profeta”, “Delincuente” y “La llevo al cielo”, entre otras.

También te puede interesar: FOTOS | Karol G cantó “Ya supérame” a todo pulmón, ¿pedrada para Anuel AA?

“Se te acabó la película… Nunca la he visto, no sé quién es”, sentenció el cantante. “Me han achacado cien mil cosas también, como lo de la niña, lo de la colombiana, a la muchacha, esa que salió diciendo… quería una fama bien cabr…. En cuestión de una mentira, por eso no hablo sobre la situación”.

¿Exhibieron a Anuel AA tras separación de Yailin? Melissa Vallecilla reveló que tuvo relaciones sexuales con el cantante y de ahí nació su hija Gianella S. Gazmey, por lo que tomará cartas en el asunto y acusará al puertorriqueño de ser un mentiroso.





Te puede interesar: Exhiben a Anuel AA tras anunciar separación de Yailin, la más viral.

“Lo que sos es un hablador. ¡Solo un animal como vos sale a hablar mentiras así de la mamá de tu hija!”, sentenció y agregó “¿Por qué no salís a hablar de todas las porquerías que vos has hecho? ¡Ahí sí quedas bien pisoteado!”.

¿Qué le respondió Anuel AA a la mujer que dice tener una hija suya?

“Es una mentira. No hablo de la situación porque usted a mí no me conoce, diga lo que usted quiera al mundo. Usted a mí no me conoce. Usted compartió conmigo como 3 o 4 horas y yo no volví a verla a usted más nunca, se inventó una historia legendaria y que venía de Houston para Miami y que a vivir conmigo”, declaró.