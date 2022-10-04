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FOTOS | Karol G cantó “Ya supérame” a todo pulmón, ¿pedrada para Anuel AA?

La colombiana invitó a la banda mexicana a uno de sus conciertos, por lo que se habla de una próxima colaboración.

Por: TV Azteca

Eduin Caz en concierto.jpg
Eduin Caz muy serio..jpg
Eduin Caz sin camisa.jpg
Eduin Caz con Pepe Aguilar..jpg
Eduin Caz selfie en espejo.jpg
Eduin Caz y Daddy Yankee.jpg
Karol G (8).jpg
Eduin Caz cantando a todo pulmón..jpg
Eduin Caz con sombrero.jpg
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Eduin Caz traje rojo.jpg
Eduin Caz paliacate.jpg
Karol G (5).jpg
Eduin Caz tatuaje.jpg
Eduin Caz lengua.jpg
Karol G (4).jpg
Eduin Caz Jordan .jpg
Eduin Caz sombrero.jpg
Eduin Caz Sonriendo.jpg
Karol G (9).jpg
Eduin Caz sonriendo.jpg
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Karol G.jpg
Eduin Caz cantando.jpg
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Eduin Caz Escenario .jpg
Eduin Caz Concierto.jpg
Karol G (15).jpg
Eduin Caz inspirado..jpg
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