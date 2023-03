Aparece foto de Siddhartha en tendedero feminista: ¿De qué lo acusan?

El pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y como ya es costumbre, decenas de mujeres salieron a las calles de la Ciudad de México para alzar la voz y exigir el respeto a sus derechos, aunque los desmanes no se hicieron esperar; sin embargo, llamó la atención que apareció una foto de Siddhartha en un tendedero feminista.

La actual pareja de Yuya se ha visto envuelto en polémica con todo y que ha llevado su carrera alejado de los escándalos, todo a raíz de que durante la marcha feminista del 8 de marzo su fotografía apareció colgada en un tendedero que montaron algunas mujeres.

¿De qué se le acusa a Siddhartha?

De acuerdo con la cuenta MauRG1, misma que se encarga de informar todo lo que acontece con los youtuber, tiktokers, influencers y demás creadores de contenidos, la fotografía de Siddhartha apareció colgada en los tendederos feministas porque se le acusa de abuso sexual.

“Ponen la foto de Siddhartha, el esposo de Yuya, en tendedero feminista. Este video es con fines informativos. Esta foto la colocaron ayer en una marcha”, indicó la cuenta ya mencionada.

¿Qué se sabe sobre la acusación a Siddhartha?

Aparentemente, una mujer con la que tenía intimidad el cantante le pidió que se detuviera, pero él hizo caso omiso y continuó, por lo que la relación no habría sido consensuada, por ello, MauRG1 se habría dado a la tarea de buscar el testimonio de la joven que acusa al intérprete de “Labios rotos”, “Arrullo de estrellas” y “Luna”, entre otras.

“Una vez estaba teniendo relaciones con Jorge Siddhartha, le pedí que parara porque ya no quería y me dijo que esperara hasta que acabara. Tuve que gem… de los nervios y me dijo: ‘ves que sí te está gustando’. Esas palabras se me van a quedar grabadas todas la vida”, se lee en la denuncia que hicieron contra el cantante.

¿Qué dijo Siddhartha al respecto? La publicación se hizo viral en redes; sin embargo, ni Yuya ni su esposo se han pronunciado al respecto, por lo que habrá que estar pendientes de sus redes sociales para saber si lanzan algún comunicado.

¿Quién es Siddhartha?

Es un músico radicado en Guadalajara, inició su carrera musical a muy temprana edad y la batería fue su principal medio de expresión. Con el paso del tiempo, el cantante se involucró en diversos proyectos musicales, entre los que destaca su participación en Azul Violeta luego de que Alejandro Pérez ‘Orco’ sufriera un accidente.

En 2005, Siddhartha se unió a Zoé, una de las mejores bandas con las que ha colaborado, pero dos años después salió de la agrupación y se enfocó en su carrera como solista lanzando “Why you?”, su primer material discográfico. En 2011 lanzó “Náufrago”, su segunda producción, dos años después vio la luz “El vuelo del pez” y “Únicos” (2015).