Este es el apellido que está “prohibido” en México: la razón te impactará.

Los apellidos complementan nuestros nombres de pila y nos otorgan identidad propia e individualidad; sin embargo, es común que existan personas con el mismo nombre y apellido y se les conoce como homónimos, pero en esta ocasión nos centraremos en hablar de un apellido que está prohibido en México, ¿será el tuyo?

¿Cuál es el apellido que está “prohibido” en México?

Por extraño que parezca, se filtró el caso de un joven al que le negaron la membresía de una tienda de autoservicio por tener un apellido prohibido. La historia fue compartida en TikTok y de inmediato se hizo viral. El joven compartió su caso en la plataforma de videos cortos y de inmediato alcanzó las 300 mil reproducciones.

¿Cómo sucedieron los hechos? El hombre acudió a la sucursal de la tienda para tramitar su membresía de acceso, pues tenía la intención de comprar ocasionalmente cosas que ahí se venden. No obstante, para su sorpresa le negaron dicha membresía por tener un apellido prohibido en nuestro país.

“Les voy a mencionar la historia de cómo me negaron la membresía porque mi apellido es Pastor”, dijo en un pequeño clip el usuario identificado como @jacob_oficial24.

“Me empezó a tramitar la tarjeta, me cobró y me pidió una tarjeta de débito para anexarla a la tarjeta de socios. Una vez hecho todo, quien me atendió le habló a la supervisora”, añadió.

“Luego el muchacho que me atendió preguntó por qué no podían ingresar al aspirante a cliente al sistema y recibió esta respuesta: ‘Rápidamente la muchacha le dice: ‘ah, lo que pasa es que se apellida Pastor. Sí, se apellida Pastor y está en la lista de los nombres prohibidos, en ningún Costco del mundo se le permite entrar’. Yo me quedé de ¿qué?”, recalcó el hombre.

¿Hay una lista de apellidos prohibidos?

De acuerdo con el joven al que le negaron la membresía, la supervisora le mostró una lista de apellidos prohibidos. “Agarró su celular y al parecer tenía una lista de apellidos a los que no se les puede tramitar membresía (…) Nos contó que al parecer la tienda lo asocia con iglesia o algo por el estilo”.

“La historia es real, aclaro, 100% real. No me la estoy inventando (…) Al final terminé diciendo al muchacho: ‘omite mi apellido Pastor’ y el bato me dijo: ‘no, es que te estaría inventando un nombre’. Me fui haciendo corajes, ni que me apellidara Bin Laden”, finalizó.