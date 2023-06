Este es el único apellido en México que contiene todas las vocales.

Un nombre que sea original o diferente, aunque es una labor bastante complicada de pensar, en realidad no representa un reto que sea del todo imposible, pues al final del día, como decidamos llamar a nuestros hijos, será (en la mayoría de los casos) una decisión libre, pero hablar de los apellidos es una historia muy diferente. Actualmente, existen algunas reformas que facilitan los trámites de registro para menores, donde los padres pueden decidir el orden de los apellidos según les convenga.

Así es el cambio de orden en los apellidos de una persona.

No importa si deciden que Sánchez va antes de Fernández (por dar un ejemplo) el punto es que no hay escape de los apellidos y pese a que existen algunos que son muy reconocidos, también hay otros que talvez no sean de gusto de todos, pero si queremos hablar de originalidad este siguiente apellido se lleva el reconocimiento.

FIGUEROA

De un antiguo y noble origen en la monarquía goda, los Figueroa iniciaron su historia en una comunidad actualmente autónoma conocida como Galicia ubicada al noroeste de España. Este apellido se extendió por toda la península ibérica gracias a los caballeros cristianos, quienes después lo trajeron a lo hoy es México en el periodo de la conquista.

¿Qué significa el apellido Figueroa?

Además de ser el único apellido en México que lleva todas las vocales, Figueroa se deriva de la palabra “Figueroa” que a su vez significa higuera, entonces es correcto asumir que Figueroa está estrechamente relacionado con la planta del higo, podemos ver este hecho reflejado en el escudo de armas de la familia, el cual está representado por un escudo dorado, un casco de caballero y cinco hojas de higo.

¿Tú eres uno de los afortunados en llevar este apellido?