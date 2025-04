Apio Quijano lanza duras críticas al concierto de Katy Perry: “le falta que embone”

La noche de ayer miércoles 23 de abril, Katy Perry se presentó con éxito en la Arena Ciudad de México con su “The Lifetimes Tour”; sin embargo, todo parece indicar que show no fue del agrado de todos, al menos no del Apio Quijano, quien así la criticó.

¿Qué dijo el Apio Quijano? A través de su cuenta de TikTok, el Apio Quijano lanzó su crítica a la cantante estadounidense luego de su primer show en México.

Apio Quijano celebra las fuertes críticas a Lola Cortés por su interpretación viral [VIDEO] En Internet se hizo viral un video de Lola Cortés interpretando ‘Tu Falta de querer’ y le han llovido críticos, pero las de Apio Quijano fueron bastante severas.

“Vengo regresando de ver a Katy Perry, su concierto y o sea, yo soy mega, mega fan de Katy Perry y he visto muchos shows de ella que se me hace una gran showder. Este siento que le falta que embone un poquito”, dijo el Apio Quijano.

Te puede interesar: El Apio y Federica Quijano no cumplen con los pagos del asilo donde se encuentra su padre

¿No le gustó el concierto?

De acuerdo con el hermano de Federica Quijano, las deficiencias pudieron deberse a que este fue el primer concierto de la cantante en la Ciudad de México.

“Creo que por ser el primer show tiene que hacer ciertas modificaciones, les dejo ahí varias cosillas, pero sí, tengo momentitos de bajón, cosas que me faltaron, no sé, pero bueno, ahí les dejó”, agregó el Apio Quijano.

Posteriormente, mostró una serie de videos que grabó a lo largo del show de Katy Perry, en uno de ellos se ve flotando a la cantante en medio de unos aros, en otro ella está parada sobre el escenario. De igual forma, compartió un fragmento donde él aparece cantando el tema “California Gurls”.

En otro fragmento aparece Katy Perry dentro de una esfera que se encuentra flotando mientras sus bailarines están sujetos a ésta. También aparece Katy Perry parada sobre una plataforma que poco a poco comienza a elevarse hasta que ella logra tocar unos corazones que se encuentran suspendidos en el aire. Uno de los momentos más emotivos es cuando ella viaja arriba de lo que parece ser una mariposa mientras canta “Firework”.

Te puede interesar: ‘Apio’ Quijano reacciona sobre haber abandonado a su padre en casa de retiro

Por último, el Apio Quijano dijo que esos eran unos de sus momentos favoritos del concierto de Katy Perry en México, pero “sí, definitivamente me fascina, la voy a seguir viendo y la voy a seguir amando, pero sí, me faltaron unas cositas”.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Como era de esperarse, los internautas de inmediato se hicieron presentes con una serie de críticas para el cantante. Aquí algunos de los comentarios:

“Seguramente Kabah trae mejor show”, “Es que igual, cómo vamos a compara the lifetimes tour con una increíble producción como los conciertos de Kabah o los 90 pop tour, Katy no está a esos niveles” y “De qué hablas? Ha sido el mejor show de Katy que he visto no inventes!!”.