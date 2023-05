Apio Quijano huyó de la polémica entre Federica Quijano y Consuelo Duval.

Después del pleito que Consuelo Duval y Federica Quijano protagonizaron en redes sociales, a raíz de que la primera acusó a la cantante de abandonar a un Pitbull que rescató, Héctor ‘El Apio’ Quijano emprendió la huida de la conferencia de prensa en la que anunció el estreno de la cinta “¿Cómo matar a mamá?” donde fungió como maestro de ceremonias con tal de evadir el tema.

¿Qué dijo el ‘Apio Quijano’? El cantante evadió en todo momento a la prensa con tal de no dar una declaración sobre lo sucedido en redes sociales entre su hermana y Consuelo Duval.

La prensa se aglomeró en torno al cantante con tal de obtener una respuesta y el episodio terminó bastante accidentado, entre jaloneos y empujones, ya que Héctor Quijano no quiso dar declaración alguna.

Las cosas se salieron de control después de que la seguridad del evento se involucrara, lo que derivó en todo un zafarrancho, en donde el hermano de Federica Quijano se limitó a decir que “están muy agresivos todos”.

¿’El Apio Quijano’ recurrió a sus redes sociales?

Más tarde y a través de sus redes sociales, ‘El Apio’ argumentó que no tenía tiempo de atender a la prensa, aunque el lente de Ventaneando lo captó durante varios minutos platicando tras bambalinas y sin ninguna prisa.

“Me querían hacer entrevistas y demás, pero yo tenía compromisos importantes. Yo siempre doy entrevistas y esta vez no tenía el tiempo y la verdad es que les dije ‘esta vez no puedo darles entrevista pero muchísimas gracias’”, sentenció el también integrante de Kabah.

¿Hubo accidentados?

El cantante dijo también que durante el evento se asustó muchísimo, aunque las imágenes lo mostraron bastante sonriente. Cabe mencionar que tampoco fue cierto que haya habido accidentados.

“Se hizo un desastre, hubo accidentados, yo me asusté muchísimo, la verdad es que fue una cosa terrible y los medios también deben de tener un poco de cuidado ante situaciones así y que también respeten cuando uno no quiere dar una entrevista y no sucedan este tipo de accidentes”, finalizó.