Si tienes esta app instalada en tu celular, te podrían robar tu información.

Vivimos en una época donde tenemos un nivel de acceso tan grande a la tecnología que siempre puede tornarse peligroso. No decimos esto con la intención de que vivas con paranoia, pero tienes que tomar ciertas precauciones para evitar problemas. Ahora bien, aquí te explicaremos sobre la app en tu celular que podría provocar que te roben tu información.

Los grandes avances en la tecnología nos llevan a que tengamos mayores posibilidades y comodidades. Sin embargo, hay aspectos negativos que tener en cuenta. El cyberdelito se ha convertido en un hecho cada vez más común en la sociedad actual, por lo que debes cuidar ciertos aspectos.

¿Cuál es la app con la que te podrían robar la información que tengas en el celular?

Las aplicaciones que podrías borrar para preservar tu información son: Money Manager Expense & Budget, L.POINT with L.PAY, Swipe Brick Breaker, TMAP, LIVE Score Real-Time score, Lotte Cinema, Genie Music, Cultureland version, GOM Player, Megabox, Pikicast, Compass 9: Smart Compass, GOM Audio – Music, Sync lyrics, TV – All About Video, Guninday, Item mania, Simple Air, LOTTE WORLD Magicpass, Bounce Brick Breaker, Norae bang, InfiniteSlice Infinite Slice, SomNote – Beautiful note app, Korea Subway Info: Metroid, GoodTVBible, Happy Mobile Happy Screen, UBhind: Mobile Tracker Manager, Mafu Driving Free, Girl singer WorldCup, FSP Mobile y Audio Recorder.

Siguiendo con el listado encontramos: Catmera, Cultureland Plus, Lotteworld Seoul Sky, Snake Ball Lover, Play Geto, Memory Memo, PB Stream, Money Manager (Remove Ads), Inssaticon – Cute Emoticons, ECloud, SCinema, Ticket Office, Lotteworld Aquarium, Lotteworld Water Park, T map for KT, LGU, Random number, AOG Loader, GOM Audio Plus – Music, Sync, Swipe Brick Breaker y Safe Home.

Y finalmente tenemos: Chuncheon, Fantaholic, TNT, Bestcare Health, InfinitySolitaire, New Safe, Cashnote, TDI News, Eyesting, TingSearch como también Krieshachu Fantastic y Yeonhagoogokka.