Querida actriz de telenovelas revela que perdió la audición: “me quedé sorda”

La carismática actriz mexicana Maribel Fernández mejor conocida como “La Pelangocha” reveló recientemente que atraviesa una enfermedad que afectó severamente su salud provocando que perdiera la audición a sus 72 años de edad.

De acuerdo con palabras de la también comediante el problema apareció de forma repentina, generando preocupación ya que este episodio lo atravesó luego de padecer bronconeumonía, la cual derivó en una infección respiratoria que complicó la salud auditiva.

La actriz reveló que de la nada dejó de escuchar completamente por lo que acudió de manera inmediata al hospital para ser atendida. Tras un diagnóstico médico Maribel Fernández explicó que tendrá que utilizar aparatos auditivos/audífonos para poder escuchar, asimismo, indicó que los especialistas hablaron claramente con ella y le explicaron que existe un 50 por ciento de probabilidad que recupere la audición, sin embargo, existe el otro escenario que la pérdida sea permanente.

La neta estoy sorda… De repente me quedé sorda, pero de no oír nada, no le oigo nada sin los aparatos, ya hoy empecé a escuchar poquito, reveló con sentido del humor Maribel Fernández.

¿Cómo ha sido la salud de "La Pelangocha"

La salud de Fernández ha enfrentado diversas complicaciones, pues en el pasado habría presentado tres infartos, la colocación de un marcapasos y diversas cirugías. Asimismo, el año pasado reveló que casi pierde la visión de un ojo debido a una negligencia médica, ya que se le recetó un medicamento contraindicado con los anticoagulantes, ya que le provocaron un coágulo.

Pese a todos los escenarios, la actriz se ha mantenido activa y cumpliendo con su agenda laboral y con una actitud positiva.

¿Quién es Maribel Fernández La Pelangocha?

Maribel Fernández es una actriz y comediante que destacó desde la década de 1970, la mexicana cuenta con una larga trayectoria en cine, televisión y teatro, su personaje como “La Pelangocha” se ganó el cariño del público por tener un estilo irreverente y alegre.

Actualmente continúa activa en el medio artístico, principalmente en obras de teatro, durante este 2026 forma parte del elenco de “Crisis para principiantes”, asimismo, comparte créditos con Jesús Ochoa y Marlene Favela en “Noches de danzón” que está próxima a terminar temporada.