Los colores más elegantes para poder usar en la pedicura durante la primavera

Con la llegada de la primavera, también llega el intenso calor, siendo una gran temporada para poder usar zapatos abiertos y lucir una pedicura de impacto. Debido a la estación que se viene, es importante hacer una buena elección de tonalidades para que nuestros pies sobresalgan a cualquier lugar al que vayamos.

Es así que te vamos a detallar cuáles son los colores más elegantes que debes usar en las uñas de tus pies; las respuestas te van a encantar notablemente. Toma nota de las recomendaciones.

¿Qué colores usar en la pedicura?

Durante la primavera debes estrenar tus sandalias favoritas; para ello es fundamental tener una pedicura espectacular, usando tonalidades que nos hagan sobresalir. Por un lado, es una gran oportunidad para ir al salón de uñas, lugar en el que se van a encargar de eliminar todas las durezas y darles un mejor aspecto.

Por otra parte, durante tu visita puedes pedir que agreguen esmalte; dentro de los colores más elegantes que se recomiendan, se resaltan los tonos suaves y luminosos. Así que puedes escoger opciones blanquecinas (cloud dancer), pasteles (rosas, azules, lilas, amarillos) o neutros (beige, caqui, gris), siendo grandes alternativas que se encargan de resaltar el bronceado natural de tu piel.

Si deseas algo distinto, puedes optar por una manicura francesa, un estilo que parece nunca pasar de moda por lo sofisticado que es, o puedes seleccionar el efecto 'glazed', un polvo que se encarga de darle un brillo espectacular a tu esmalte de cualquier tonalidad.

¿Qué se incluye en una pedicura?

Usualmente, la pedicura tradicional añade servicio de recorte, limado, pulido de uñas, eliminación de durezas y piel muerta. Sin embargo, en ciertos lugares suelen implementar la aplicación de esmalte, masajes o cremas hidratantes; esos aspectos deberás verificarlos directamente con el lugar al que pidas el servicio.

Aún estás a tiempo de hacerte el servicio antes de la primavera; comienza a agendar tu visita al salón de belleza para que te puedan aplicar algunos de los colores más elegantes en las uñas de tus pies; te harán lucir espectacular.