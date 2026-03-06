8 diseños de uñas con margaritas para recibir la primavera 2026: combinan con todo, lucen sofisticadas y modernas

En esta ocasión te presentamos los mejores diseños de uñas con margaritas que harán que tus manos sean la sensación en cualquier evento, elige el que más te guste aunque todos lucen espectacular y lo mejor de todo es que combinan con todo y son ideales para cualquier ocasión y outfit.

¿Cuáles son los mejores diseños para uñas en primavera 2026?

Uñas azules: Esta idea consiste en mantener las uñas en un tono azul claro y una forma de almendra. En un par de uñas dibujaras margaritas y en otra uña solo dibujaras una en la punta, deberás dejar algunas uñas solo en tono azul para que resalte más el modelo. Este diseño es ideal para combinar con ropa en tonos claros e ideal para la primavera ya que el color azul pastel es uno de los favoritos de esta nueva temporada.

Uñas nude: Esta idea consiste en mantener la uña en un tono nude, puede ser en la forma que más prefieras, lo que hace especial este diseño es que dibujarás una margarita grande en el centro a manera de que cubra toda la uña. Es preferible que solo lo hagas en un par y las demás uñas las mantengas en un tono nude o alguno muy claro.

Gelish: Esta idea es perfecta para aquellas personas a las que no les gusta tener las uñas largas, pues el diseño consiste en mantener el largo natural y dibujar margaritas blancas sobre las uñas, la base puede mantenerse en un tono nude, aunque puedes elegir el color que prefieras.

Uña transparente: Esta idea consiste en mantener la base de la uña transparente y dibujar sobre ella muchas margaritas hasta cubrirla por completo. Puedes hacer un par de uñas así y las demás mantenerlas en un color en tono pastel.

Detalles dorados: Esta idea consiste en dibujar en medio de la uña una línea curva dorada y en las esquinas dibujar la mitad de una margarita. La base de la uña puede ser en tono nude o en algún color pastel. Cualquier forma y tamaño de uña que elijas lucirá muy bien.

Uñas amarillas: Esta idea consiste en dibujar sobre las uñas algunas margaritas, otras mantenerlas por completo en amarillo pastel y algunas solo conservar las puntas en dicho tono. Si eliges una forma cuadrada y larga el diseño se verá hermoso.

Dos efectos en una uña: Esta idea consiste en hacer dos efectos en una misma uña, en la primera mitad conservarás un tono liso en color rosa, en el segundo un efecto con puntos blancos. Dibujaras una línea recta por la mitad de la uña y en las esquinas de cada mitad dibujaras margaritas de gran tamaño. Sin duda, es un diseño muy original.

Efecto degradado: Esta idea consiste en hacer un degradado sobre la uña utilizando un color amarillo y rosa. Sin embargo, lo que le dará protagonismo a las uñas será agregar una margarita 3D en el centro. Esta idea es moderna y muy original.