VIDEO: Peso Pluma es ABUCHEADO por negarle foto a una fan y lo tunden en redes

Todo pasó cuando Peso Pluma se encontraba en el estadio Golden State Warriors (la casa de los Warriors), durante un partido de basquetbol, donde muchos notaron su presencia. Todo iba muy normal hasta que una fanática se acercó al cantante con el celular en la mano, con la intención de tomarse foto con él; sin embargo no todo salió como esperaba.

Peso Pluma le negó la foto a la joven, quien no tuvo más opción que alejarse, pero no todo paro ahí, ya que las personas que se percataron de la acción del artista lo abuchearon... El video fue captado por otra persona que se encontraba en otra parte del estadio y decidió compartir el video en redes sociales, donde se han dividido las críticas.

¿Qué opinan los usuarios de Peso Pluma después de negar una foto a una fan?

Los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar y aunque la mayoría de los comentarios son negativos hacía Peso Pluma, es importante destacar que también hay algunos comentarios donde lo defienden, pues creen que la acción de la fan fue una falta de respeto asegurando que la forma en la que ella se acercó sin pedir permiso no fue correcta.

Muchos internautas piensan que el intérprete de "Ella baila sola", no debe rechazar a los fanáticos, pues a ellos les debe la fama y él decidió hacer su vida pública. ¿Tú qué opinas?

Cabe resaltar que no es la primera vez que Peso Pluma niega una foto, debido a que tiempo atrás también se hizo viral un momento en el que él va caminando por un pasillo y una imitadora de Jennifer Lopez intentó pedirle una foto y la ignoró.