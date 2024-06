Dentro de esta era de hiper comunicación como de aplicaciones de todo tipo existen unos cuántos beneficios como también una dinámica que hace unos años atrás era un tanto difícil de imaginar. Ahora bien, para el caso también se presentan ciertas facetas negativas que es necesario conocer como también indagar en. Aquí vamos a dar una gran mano pues te comentaremos sobre las apps que debes borrar de tu celular porque te roban tus datos bancarios.

Es un hecho que lamentablemente no todos nuestros datos están bajo permanente protección y como ello está el ingrato ejemplo de que todas las aplicaciones que utilizamos requieren del permiso de uso de nuestros datos como para que puedas acceder a ellas. Esto lo hemos naturalizado al punto de creer que no hay implicaciones negativas alrededor de esto pero no es tan así. La realidad es que hay algunas que son un riesgo factible así que mejor conocerlas para estar lo más alejados que se pueda de ellas.

Aquí te desmentimos todos los mitos sobre el uso de la tecnología [VIDEO] Alejandra Carvajal junto con un experto, te desmiente a detalle todos esos mitos acerca del uso de la tecnología. ¡Checa a detalle porque seguro te interesa!

¿Cuáles son las apps que debes borrar de tu celular porque te roban tus datos bancarios?

Lamentablemente con el advenimiento de más recursos tecnológicos apareció también la cyberdelincuencia, la misma que procura hacerse de los datos tuyos para intentar apropiarse de tu dinero. Para ello tienden a usarse algunas apps que a simple vista se ven peligrosas pero la verdad que son ingratas en toda la expresión de la palabra.

Un informe reciente de ciberseguridad determinó que hay 2 aplicaciones que están infectadas por el virus troyano bancario Anatsa que es también conocido como Teabot. El malware en cuestión ha sido diseñado para robar las credenciales de acceso a plataformas bancarias electrónicas así que mucho cuidado con eso.

Siguiendo la línea anterior, las aplicaciones que son una amenaza son PDF Reader & File Manager (que permite a los usuarios y usuarias visualizar y gestionar archivos PDF en los dispositivos como incluir funciones tales como la organización de archivos, resaltado y anotación de documentos) como también QR Reader & File Manager (que permite escanear códigos QR con la cámara del celular como la capacidad de gestionar y organizar archivos en el dispositivo como documentos, videos, imágenes).