Aracely Arámbula revela detalles inéditos sobre la disputa por la pensión de sus hijos con Luis Miguel

Aracely Arámbula ha decidido romper el silencio sobre la situación de la pensión que Luis Miguel debe a sus hijos, Miguel y Daniel. Aunque no menciona directamente al cantante, admite que el proceso ha sido difícil: “Han sido complicados los acuerdos, porque todos tenemos nuestros tiempos”, expresó. Además, dejó en claro que el año pasado se dijeron muchas cosas, pero algunos temas quedaron sin resolver debido a la falta de notificaciones oficiales respecto al depósito de “El Sol” en un juzgado.

¿Aracely Arámbula busca mantener la armonía?

A pesar de los problemas legales, la actriz subrayó su interés por mantener la paz y el bienestar familiar: “A mí me gusta estar en armonía y tratando siempre de que todo esté de la mejor manera posible”, comentó. De igual modo, Arámbula enfatizó que su enfoque está en sumar cosas positivas, sobre todo para sus hijos: “Siempre deseo mucho éxito a las gentes que forman parte de mi familia. Hablando de mis hijos, la parte que ellos les corresponde por el lado de su papá, que bendición y que alegría que haya mucho éxito”.

Aracely Arámbula está orgullosa de sus hijos

Arámbula también destacó la importancia de que Miguel y Daniel se sientan orgullosos de ambos padres. A pesar de la tensión por los acuerdos legales, la actriz y cantante mexicana insiste en que sus hijos deben valorar tanto a su madre como a su famoso padre.

Es una bendición ver todas las cosas bonitas, es algo muy lindo para ellos. Imagínate ver las dos partes de sus papás, es algo que a mí me da mucho gusto.

Preocupada por su salud y con causa social

Antes de su presentación en la obra Perfume de Gardenia, Arámbula habló con la prensa desde una pequeña reja, ya que estaba cuidando su salud: “Ando un poco enferma, con cubrebocas y todo, porque no me puedo enfermar, no tengo suplente en la obra”, explicó. Aprovechó también para hacer un llamado solidario en apoyo a las víctimas del huracán John en Acapulco, pidiendo donaciones de croquetas para los animales desamparados.

Ojalá que podamos hacer una función a beneficio de la gente de Acapulco. A todo su público que nos ve, los quiero invitar a que ayuden y si quieren sumarse y llevar croquetas a Pilares 170.

