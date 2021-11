Esta fue la reacción de Aracely Arámbula a su papel en Luis Miguel, la serie.

La tan esperada tercera y última temporada de Luis Miguel, la serie llegó a la plataforma de streaming Netflix.

Recordemos que una de las últimas escenas del capítulo 6, Micky (Diego Boneta) ya siendo un adulto mantiene una conversación con gente de la producción de su serie y les deja en claro que de Aracely no se habla, haciendo referencia a la expareja del cantante.

Aracely Arámbula además de ser la pareja de Luis Miguel por varios años, se convirtió en la madre de sus dos hijos: Miguel y Daniel.

Sin embargo, tras darse a conocer que la vida del cantante saldría a la luz, la actriz por medio de su abogado emitió un recurso legal para que no se le mencionara, ni se abordara su vida personal.

La decisión de Luis Miguel

Por esta razón, el cantante hizo caso y respetó la decisión de la actriz, ya que en la serie no existe ningún personaje que menciona cómo fue la relación entre ellos; no obstante en la serie se menciona que él tiene la intención de hacerlo, pero fue ella la que no aceptó aparecer en la serie.

Aracely Arámbula reaccionó a través de un comunicado que publicó su abogado Guillermo Pous.

