Se archiva la causa contra Nacho Cano por presunta contratación irregular de becarios

La tarde de este viernes 25 de abril les informamos en Ventaneando que se sobreseyó la causa contra Nacho Cano por presunta contratación ilegal de becarios.

¿Qué dijo Nacho Cano?

“Son las 4 de la mañana en Ciudad de México. Me acaban de dar la noticia del sobreseimiento de toda esta cuestión y bueno. Muchísimas gracias a mis abogados, a Elena Fernández, a José Montes, al despacho de Cremades”, dijo Nacho Cano en un video compartido en redes.

“Muchísimas gracias a las personas buenas que todavía quedan en España, este año de injusticia donde lo que se ha intentado hacer conmigo es desprestigiarme, hundirme, crear una causa donde sólo había bien”, agregó Nacho Cano.

“No me voy a olvidar de las 11 horas que tuvieron acosando a estos chicos intentando obtener información negativa de ellos hacía mí. No me voy a olvidar de esta jueza. Todo el cuerpo de policía está ahora mismo sumido en un caos terrible por su corruptela. Por supuesto, no me olvido de la Guardia Civil que ha seguido apoyándome en todo momento, todos y cada uno de ellos, amigos queridos y la gente de la calle sobre todo que ha seguido llenando mis espectáculos y que me ha seguido dando el apoyo que gracias a vosotros he podido mantenerme sin hundirme como querían”, recalcó.

“Así que bueno, voy a ver con quién celebro a esta hora que no hay nadie despierto, pero que os quiero mucho y que gracias porque todavía hay gente buena”, finalizó Nacho Cano.