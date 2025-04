Romina Mircoli advierte a Mitzy sobre la marca de cosméticos que quiere lanzar con la imagen de Dulce

Romina Mircoli, hija y heredera universal de Dulce, la cantante, no se queda de brazos cruzados ante la intención del diseñador Mitzy, de lanzar una línea de maquillaje inspirada en su madre, en sociedad con unos empresarios norteamericanos, pues asegura que, aunque, en efecto su madre le otorgó los derechos de su nombre para hacerlo, no así los de su imagen, misma que pretenden imprimir en la carátula de las unidades para venderlas no solamente en México, sino en Estados Unidos.

¿Qué dijo Romina Mircoli? En exclusiva para Ventaneando, Romina Mircoli dijo que “Sixto Burciaga, quien se hace llamar Francisco Cantú, es el que ha salido diciendo que tiene derecho a eso. Dice que lo quiere comercializar y demás”.

“Desafortunadamente a mi mamá la involucraron y le vendieron la idea de hacer una paleta de maquillajes en conjunto con ellos. Ellos ofrecen inicialmente la inversión para producir un stock y mi mamá las tenía que comprar a precio mayoreo”.

“No hay una sociedad, es un contrato de compra-venta. Yo produzco esto y hago una inversión principal, tú me lo compras, tú tienes derecho a venta, si quieres que se vuelva a reproducir este stock, tú tienes que volver a pagarlo en antelación y tú venderlo y ya lo que sobre en nuestra instalación nosotros tenemos derecho a venderlo. Eso es lo que dice el contrato”, declaró Romina Mircoli.

“Ellos ahorita están diciendo que es un contrato infinito, que pueden usarlo como quieran, que pueden explotar la imagen de mi mamá al gusto y eso no es cierto, cuando mi mamá en vida habla con Mitzy y le dice: ‘Oye Mitzy, yo ya no quiero nada que ver con esta gente, puedes tú ver lo de los maquillajes’".

“A Mitzy le da mi mamá un poder, este poder que sí es legal es para que él pueda adjudicarse únicamente la marca ‘Dulce, la cantante’, para el rubro de maquillaje y perfumería, él no tiene derecho sobre ese nombre ni sobre ese rubro en Estados Unidos ni en ningún otro país, si él se quiere aliar con los que están en Estados Unidos para mover un stock que ya tiene una imagen, tienen un problema los dos porque ninguno de los dos está realmente autorizado para usar esa imagen”, añadió.

¿A Romina Mircoli le tocará parte de las ganancias?

En diversas entrevistas, Mitzy ha dicho que no entiende por qué Romina se niega a que lleven a cabo la producción del maquillaje pues parte de las ganancias serán para ella y su hijo.

“Dice que le va a dejar dinero a mi hijo, cosa que también es una absoluta mentira porque no puede, es muy difícil para cualquiera que quiera tener un beneficiario o un destinatario en una cuenta que sea menor de edad. Esa es estrategia para conseguir el apoyo de la gente hacia este producto. Lo que quieren hacer es que yo me siente a negociar y pues no, yo no lo voy a hacer, ellos están siendo sujetos a una demanda por daño moral, también por propiedad industrial, por mal uso de imagen, con quien tienen que negociar es con el albacea, les guste o no”.

¿Romina Mircoli emprenderá acciones legales contra Mitzy?

“Mitzy pudo haber hecho eso conmigo en algún momento y, sin embargo, decidió irse por el otro lado”, finalizó Romina, quien junto con sus abogados le enviaron al modista una advertencia legal para que no lleve a cabo este proyecto o tendrá que atenerse a las consecuencias.

“La multa puede llegar a escalar a 26 millones de pesos. Parte de esta gente le ofreció a hacerle un perfume, entonces el señor muy rápido dobló las manos nuevamente por interés”, finalizó.