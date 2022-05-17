Ari Telch rompe el silencio tras publicaciones de una revista sobre su hija.

Ari Telch responde a las publicaciones de una revista que asegura que su hija se la pasa en el reventón y que reniega de su madre, Ninel Conde. El actor considera que Sofía ya tiene edad para saber lo que hace con su vida.

No las he leído, no me interesan, mi hija tiene 25 años; creo que tiene el derecho de escribir lo que se le pegue la gana. Órale, a los 25 estuvo en una fiesta y chupo, espérame w..., déjame hablarle a la Guardia Nacional para que la arresten

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Yo a los 25 años, no estaba publicando cosas, estaba en los tugurios más oscuros. Es mi hija, ¿cómo me voy a mantener con ella?, pues en contacto. Yo no la blindo, está educada, ella toma sus decisiones, qué vas a estar blindando

El actor habló sobre las publicaciones de su hija en redes sociales.

Y sobre las publicaciones que Sofía hizo en redes sociales y que sugieren un reclamo de Sofía hacia Ninel Conde, el actor dejó claro que todos en algún momento de la vida se han distanciado de sus padres.

No tengo la menor idea, para qué me pones a especular, mi niña tiene 25 años, mi bebé, mi criatura. Está cercana a mí. Tú te has distanciado de tus papás o te distanciaste, yo también, a veces todavía me distancio de mi mamá y nos mentamos la madre. Alerta de qué, de que pone un corazón roto. Yo la veo viva, bendita, tuvo la oportunidad y lo aprovechó

Ari Telch continúa con su monólogo de Mente en el Teatro Milán, todos los lunes, además de giras por la República Mexicana.

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