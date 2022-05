Livia Brito agredió a uno de nuestros reporteros de Ventaneando.

Livia Brito agredió al equipo de Ventaneando. ¿Qué fue lo que sucedió?

Tal parece que Livia Brito no ha aprendido la lección, pues fue nuevamente presa de sus impulsos al intentar entrevistarla, y esta vez la cometida le tocó a uno de nuestros reporteros.

Los hechos ocurrieron este viernes en la zona de San Ángel, donde Livia grababa los promocionales de su nueva telenovela.

Cabe señalar que en nuestro primer intento de acercarnos, la cubana se mostró amable e incluso aceptó nuestra petición de hablar para nuestras cámaras con la frase “Permíteme un segundo”.

Una vez que la actriz pidió que no la siguieramos marcamos distancia para respetar las indicaciones que la producción le daba, pero al ver nuevamente una oportunidad, volvimos a acercarnos y fue ahí donde su comportamiento impulsivo salió a flote.

Con tal de que no la grabaramos, apagó la cámara del celular de nuestro reportero, a quien sujetó de las manos por varios minutos, dejando claro que no daría ninguna entrevista. Esto último no se ve ni se escucha debido al modus operandi de la actriz, a quien ya se le está haciendo costumbre disponer de instrumentos de trabajo que no son suyos. Esta vez, no estaba su novio presente.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz quiso componer la polémica, asegurando que ella estaba ocupada grabando los promocionales de su reciente telenovela. Brito se dijo presionada por su trabajo y por falta de tiempo, razón por la que agredió a uno de nuestros reporteros.

El historial de violencia de Livia Brito

Fue en el año 2020, cuando el fotógrafo Ernesto Zepeda acusó a Livia Brito y a su novio Mariano Martínez de golpearlo en una playa de Cancún, además de quitarle su cámara fotográfica.

Aunque la actriz cubana aceptó que sí agredió al reportero a través de sus redes sociales, todavía continúa un enfrentamiento legal por negarse a pagar las pertenencias de Zepeda.

