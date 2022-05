Así fue el regreso de Silvia Pinal al teatro: ¿Todo bien?

Silvia Pinal apareció en el escenario del teatro. ¿Todo salió bien?

Contra todo pronóstico y aún en contra de quienes han criticado su regreso a los escenarios, este domingo Silvia Pinal apareció motivada y radiante en la obra infantil Caperucita: ¡Qué onda con tu abuelita!

Desde temprana hora, la respuesta del público a este proyecto infantil era evidente, pues las filas en la taquilla y para ingresar no paraban. Además, Sylvia Pasquel estuvo presente para disfrutar la aparición de su mamá.

A su llegada, Doña Silvia saludó a los medios y hasta ofreció una disculpa, pues su chofer no podía detenerse: “Me está diciendo que no se para y no se para, pero ¿quién los ama?”, expresaba la primera actriz.

Una vez caracterizada como la abuelita de Caperucita, Doña Silvia disfrutó enormemente su intervención en el montaje. Al finalizar la puesta en escena, y justo cuando recibía el agradecimiento del productor Iván Cochegrus, la diva resumió así su aparición en el escenario: “Gracias a todos... mi corazón se llena de alegría”, dijo.

“Eres un gran compañero que me ha llenado de alegría, de felicidad y de recuerdos muy hermosos. Muchas gracias, feliz año y feliz todo”, expresó Silvia al productor Iván Cochegrus.

Silvia Pinal lució radiante en el teatro

Al exterior, la nube de reporteros y camarógrafos esperaban para poder hablar con la primera actriz.

“Se portan bien porque los voy a acusar con sus mamás, vengan otro día que trabaje yo, y yo los recibo”, contestó la mexicana a los medios de comunicación.

Por si fuera poco, Doña Pinal se dijo agradecida con todo el cariño por parte del público: “Estuvieron conmigo, me amaron y me aplaudieron”, declaró.

La semana pasada, Silvia Pinal no se pudo presentar en el estreno a prensa de su obra de teatro, pues tuvo un desequilibrio hidroelectrolítico, derivado de una infección en las vías urinarias.

