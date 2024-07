Ariana Grande criticada por su obsesión con el asesino serial Jeffrey Dahmer

Ariana Grande es reconocida por ser una artista que le gusta llevar su vida privada, por lo que muy pocas veces ha estado en polémicas, lamentablemente esta vez la cantante fue duramente criticada por ser muy sincera con algunas declaraciones que dio en un Podcast, debido a que dijo que le gustaría cenar con uno de los asesinos seriales más temidos y famosos de la historia.

Ariana Grande tiene fascinación por Jeffrey Dahmer

Ariana concedió una entrevista al podcast “Podcrushed” y habló de diferentes temas, por ejemplo cómo marcó su vida trabajar en la serie Victorious, pero se hizo viral el momento en que ella mencionó al asesino serial Jeffrey Dahmer, pues relató el momento de una serie de preguntas y respuestas que tuvo con un grupo de fans. En ese encuentro con fans, alguien le hizo la pregunta: “Si pudieras cenar con alguien vivo o muerto, ¿quién sería?”... A lo cual ella pensó por un momento responder que tal vez con papá o mamá; sin embargo, su respuesta fue otra:

Jeffrey Dahmer es bastante fascinante. Creo que me hubiera encantado conocerlo, tal vez con un tercero o algo así. Pero tengo mis dudas

Explicó que los padres de su pequeña fan se dirigieron a la niña con las palabras ‘Te lo explicaremos más tarde, cariño’, por lo que ella pensó que simplemente cantaría una canción y después iría a casa.

Ariana Grande, duramente criticada por las víctimas de Jeffrey Dahmer

Después de darse a conocer el momento, la madre de una de las víctimas de Jeffrey Dahmer dio su opinión acerca de lo que la cantante expresó:

A mí me parece que está enferma de la cabeza, no es elegante ni divertido decir que te hubiera gustado cenar con él. Tampoco es algo que se le deba decir a los jóvenes, que es lo que ella dice que hizo.

Así como otros padres de las víctimas han dado su opinión, en redes sociales varios seguidores de la también actriz han salido a dar su opinión y piensan que no es bueno que Grande se exprese así de este tipo de personas, pues no solo no dan un buen ejemplo, sino que es un tema delicado que no cualquiera puede tocar, pues ella tiene poder de voz para llegar a millones de personas.

¿Quién fue Jeffrey Dahmer?

Jeffrey Dahmer es uno de los asesinos seriales más famosos de la historia y fue llamado el “monstruo de Milwaukee”, le quitó la vida a 17 personas de una manera peculiar, pues usaba el mismo método con cada una de sus víctimas de manera cruel y despiadada. Además de quitarles la vida, desmembraba el cuerpo de los fallecidos e intentaba conservar sus partes guardándolas en la nevera o sumergiéndolas en sustancias. Era conocido por seducir a los hombres y hacerles pasar un buen momento para después acabar con ellos y aunque muchos vecinos decían que tenía actitudes extrañas y aseguraban que de su casa salían olores extraños las autoridades jamás descubrieron nada hasta que hubo un sobreviviente y gracias a él todo salió a la luz.

