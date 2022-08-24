Así confirmó Aristeo su nuevo noviazgo: Ella es la mujer que lo conquistó.

Aristeo Cázares se convirtió en uno de los atletas más queridos de Exatlón, pues recordemos que ganó la segunda temporada de nuestro reality show.

Además, Aristeo es un atleta veracruzano especializado en parkour, actividad que lo llevó a formar una escuela para niños llamada Sky Brothers.

Aristeo también es amante de practicar otros deportes al aire libre como paracaidismo, además de que ha destacado por su participación en reality shows como MasterChef Celebrity y su actual conducción de Venga la Alegría Fin de Semana.

Fuera del ámbito profesional, el veracruzano es muy discreto con su vida personal y sentimental, aunque ahora es más que evidente su amor por una mujer.

A tráves de sus redes sociales, el también conocido como Aguileón se ha dejado ver más enamorado que nunca compartiendo fotos y videos de su romance. Sus fans no han tardado en reaccionar y en mandarle sus mejores deseos.

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Así confirmó Aristeo su nuevo noviazgo

Renata Salas es la mujer que enamoró a Aristeo Cázares y que recientemente compartió algunos videos junto al atleta paseando por un centro comercial.

En una dinámica de preguntas y respuestas, la joven confirmó que es estudiante de ingeniería industrial, pero es bien sabido que también comparte el pasatiempo de hacer ejercicio como el campeón de Exatlón.

Llamó la atención que Renata confesó qué es lo que más le gusta de Aristeo Cázares, así que no dudó en realizar una lista con las cualidades del practicante de parkour.

"Lo resiliente que es, es entregado, solidario, sus cuidados, es demasiado inteligente, me da muchísima paz, siempre me hace reír", escribió en sus historias de Instagram.

"Te faltó que soy muy guapo", contesó el atleta al video de Renata, momento que también fue compartido en las redes sociales.

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