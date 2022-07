¿Se casa? Atleta de Exatlón causa impacto en redes con esta foto.

Por el Exatlón México han desfilado grandes atletas y Aristeo Cázares es uno de los más laureados y reconocidos a nivel nacional; sin embargo, las féminas aseguran que también es uno de los más guapos del reality deportivo más exitoso de TV Azteca.

¡Aristeo Cázares nos abre su corazón y habla de sus grandes momentos!

El mayor de los integrantes del ‘Sky Brother’ es un destacado practicante de parkour, es originario de Veracruz y ha participado en diferentes realitys de Azteca UNO, entre los que destacan el Exatlón y MasterChef Celebrity.

Su carisma lo llevó a incursionar en la conducción y actualmente forma parte de la plantilla de conductores de nuestro matutino Venga La Alegría Fin de Semana, no obstante, también formó parte de la edición All Star del Exatlón.

La Bebeshita y Aristeo

Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, siente una gran atracción por el mayor de los Cázares y en diferentes ocasiones ha tratado de ganarse su corazón; sin embargo, sus intentos valieron de poco ya que nuestro querido Aristeo jamás dio su brazo a torcer.

¿Aristeo se casa? Mucho se ha hablado sobre la dueña del corazón de Aristeo; sin embargo, el experto en parkour no se ha pronunciado al respecto y ha mantenido su vida sentimental alejada de los reflectores, lo único que se sabe es que el año pasado terminó su relación con Caro Mendoza.

Después se le relacionó con La Bebeshita, pero el atleta siempre negó que existiera algo entre ambos, todo parece indicar que alguien más conquistó su corazón o al menos eso demostró en sus redes sociales donde sorprendió a sus fans con una publicación que levantó las sospechas de boda.

“Soldado caído, ghhh cambio”, escribió Aristeo Cázares. Esta es una frase que se usa comúnmente cuando un hombre inicia una relación con una persona o se casa, pero eso no es todo ya que en la imagen aparece tomado de la mano de una mujer que luce un anillo entre sus dedos. Hasta el momento Aristeo no ha hecho ninguna declaración y se desconoce si se casó o no.