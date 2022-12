Lorena Herrera tuvo peligroso ataque de ira contra Armando “El Muñeco”.

Recientemente, Lorena Herrera confesó a ‘Ventaneando’ que un ataque de ira, luego de discutir con una expareja, la llevó a perder el control y tener un arrebato que pudo costarle la vida. Mientras que ‘el Muñeco’ habló de que fue violentado por la actriz y que intentaron tener hijos en algún momento, pero que no fue posible.

Uno de mis arrebatos, me llevó a meterle el acelerador al coche del coraje que tenía y meterle el freno y estrellar mi coche contra otro coche

¿Quién fue el responsable de que Lorena Herrera chocara su auto?

Lorena Herrera estrelló su coche por una pelea con Armando.

Y, aunque en ese momento no quiso revelar el nombre de esa expareja, ya descubrimos de quién se trata y es nada menos que Armando González “el Muñeco”.

“Ella no se podía controlar y que choca el coche de una expareja. No menciona el nombre, ¿no fuiste tú?”,

‘El Muñeco’ respondió que sí, que alguna vez sí.

¿Armando fue violentado por Lorena Herrera?

Armando dice haber sido violentado por Lorena Herrera.

Recordó también haber sido víctima de violencia por parte de la actriz. “Algo debí haber hecho yo mal, que me dio tres cachetadas y me lo merecía y bueno, pues ya lo arreglamos y bueno, con lo que me quedo es que es un bonito recuerdo”, dice Armando sobándose el cachete.

¿Alguna vez desearon tener una familia Lorena Herrera y ‘el Muñeco’?

Lorena Herrera y Armando González intentaron formar una familia.

Hablando de su relación con Lorena Herrera, “el Muñeco” afirmó que en su momento intentaron formar una familia.

“Sí, toda la vida y claro que me arrepiento, lo intentamos en alguna ocasión y pues desgraciadamente no se dio por cuestiones de trabajo que tuvo ella; en esa época tenía muchas novelas. Intentamos tener un bebé, fuimos a ver al doctor y todo eso, pero desgraciadamente no se dio”.

Armando González, “el Muñeco” apadrinó, una nueva agrupación de strippers llamada The show para mujeres.