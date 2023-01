Arturo Carmona no entiende por qué no halla a la mujer de su vida.

Luego de su matrimonio con Alicia Villarreal en 2001, Arturo Carmona no ha cerrado la puerta al amor. Ha sostenido varias relaciones amorosas, algunas de ellas con famosas como Jacqueline Bracamontes y Aracely Arámbula. Es un hecho que el regiomontano no ha encontrado a la mujer de su vida, pero ¿qué es lo que sucede?, él también se lo pregunta.

¿Por qué Arturo Carmona no ha encontrado a la mujer de su vida?

Entre risas, el actor responde que él tampoco sabe por qué no ha encontrado al amor de su vida y ya en tono serio contó: “Yo creo que toda pareja merece tiempo y respeto, obviamente, y no porque yo lo falte, pero ese tiempo que merece la pareja es necesario para que, posteriormente, sea sólida una relación, se le formalice como debe de ser y gracias a Dios he tenido muchísimo trabajo”.

Pero, Carmona afirmó: “sí, estoy abierto al amor, sí me encantaría tener una pareja con quien compartir obviamente, con quien llorar en el hombro, a quien poder dar tu hombro y ofrecerle apoyo, con quien compartir las buenas, las malas, las peores, las mejores”. “Entonces, voy a indagar y voy a introducirme a mí mismo para preguntarme”.

Cuando fue cuestionado sobre si era exigente, y aunque se sintió apenado el actor, pero dijo que no, que no lo es, y agregó: “Por ahí dicen, que si uno no tiene pareja es porque Dios está preparando a esa pareja para que aguante mi carácter, dicen, pero es un dicho dejó claro.