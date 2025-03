Arturo Carmona le responde a Alicia Villarreal; ¿por qué ha hablado del pleito con Cruz Martínez?

Mucho se ha dicho respecto al conflicto legal que existe entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez , lo anterior luego de que el cantante y productor musical fuera denunciado por agresión y robo de pertenencias. Una de las personas que más involucradas ha estado en esta situación es Arturo Carmona, el cual tiene un vínculo directo con ambos personajes de manera laboralmente hablando.

El pleito legal entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez sigue acaparando la atención de los medios de comunicación luego de que, a mediados del mes pasado, la cantante lanzara la señal de auxilio luego de su concierto en Michoacán. De inmediato, se supo que había enlazado una demanda en contra de un aún esposo, con quien se casó hace poco más de dos décadas.

“Alicia Villarreal”:

Porque anoche hizo la señal de auxilio al terminar su concierto en Michoacán, horas después de que presuntamente denunció por violencia familiar a su aún esposo Cruz Martínez. pic.twitter.com/LsdTU6d0wz — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 17, 2025

¿Qué tiene que ver Arturo Carmona en todo esto?

Durante la charla que Alicia Villarreal tuvo con nuestra querida Pati Chapoy, la cantante le pidió a su ex Arturo Carmona, quien también es padre de su hija Melenie, que se limite a hablar de la demanda que interpuso contra Cruz Martínez. Y es que, según sus palabras, al actor no le corresponde hablar de un tema así de delicado cuando no es la víctima principal.

Ante ello, Arturo Carmona sostuvo que ha intentado mantenerse al margen de la situación; sin embargo, no ha podido zafarse de los cuestionamientos que los medios han tenido contra él cada que se lo encuentran. De igual forma, sentenció que su opinión sale sobrando, pues entiende que el problema principal es precisamente entre ella y el integrante de los Kumbia Kings, aunque esto cambia cuando involucran a su hija Melenie.

Arturo Carmona defiende a su hija de Alicia Villarreal

“No me corresponde hablar. Ni siquiera he hecho un solo comentario, pero perdón, la familia y mi hija por supuesto que me corresponde”, explicó Arturo Carmona , reiterando lo siguiente: “La voy a defender a capa y espada si se meten con Melenie. Ahí sí voy a saltar, ahí sí voy a hablar, pero en defensa de mi hija, no opinar sobre lo que le pasa a ella o a él”.