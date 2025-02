Así fue el bautizo de Tessa, la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

Este sábado 15 de febrero de 2025, José Eduardo Derbez junto a su pareja Paola Dalay, bautizaron a su pequeña hija Tessa en una iglesia ubicada en la capital de México. En las imágenes compartidas en redes sociales, se puede apreciar a la pareja llegando a la ‘casa de Dios’ cargando a su primogénita. Sin embargo, algo que se llamó la atención fue que no estaba presentes todos integrantes de la familia Derbez.

¿Por qué no fue Eugenio Derbez y sus hijos al bautizo?

Cabe recordar que días antes al bautizo, Aislinn Derbez, reveló el por qué la familia Derbez no iba a ir al evento familiar. De acuerdo con sus declaraciones, la fecha se empalmó con un viaje que ya tenían programado para celebrar el cumpleaños de otro integrante de su familia, Vadhir Derbez, quien cumple años el 18 de febrero: “Desde hace varios meses teníamos planeado celebrar a Vadhir, vamos a hacer un viaje para ver ballenas y justo coincidió que la familia de José Eduardo solo podría ese día, entonces, se no empalmó”, declaró la actriz.

Te puede interesar: José Eduardo revela si se cambiará el apellido Derbez

El baby shower de la hija de José Eduardo ¡Sin los Derbez! [VIDEO] Maribel Guardia fue una de las invitadas especiales en el baby Shower de la hija de José Eduardo Derbez, al cual no asistió la familia paterna del actor.

Aunque no se especificó quiénes serían los integrante que no podrían asistir al bautiza de la hija de José Eduardo y Paola Dalay , las imágenes que ya circulan en Internet, se puede ver que ningún de los Derbez se encuentra en la iglesia. No es la primera vez que la familia paterna del actor de 32 años de edad no asiste a un evento relacionado con Tessa, recordemos que en su baby shower, tampoco se hicieron presentes.

¿Qué dijo José Eduardo Derbez al respecto?

Es importante señalar que, pos su parte, José Eduardo explicó que tanto su papá Eugenio y como sus hermanos no pudieron asistir por cuestiones personales: “Los invité y estamos bien, para que no vayan a decir que estamos pelados. Estuvimos hablando con ellos pero no pudieron, unos por chamba, otros porque ya tenían un viaje”, reveló tras concluir en bautizo.