Así es el peligroso reto viral en TikTok de comer tierra o arcilla

TikTok es una de las redes sociales más utilizadas en la actualidad, ya que les permite a los usuarios divertirse, informarse y distraerse por un rato; sin embargo, también puede ser un arma de doble filo pues en la plataforma se muestran diversos retos y trends que pueden poner en riesgo la vida de las personas, tal es el caso del fenómeno crunchers.

La nueva tendencia conocida como fenómeno crunchers muestra a los internautas comiendo tierra y arcilla, pues aseguran que hacerlo tiene grandes beneficios para la macrobiótica intestinal, prevenir el acné y el envejecimiento de la piel, incluso mejorar la fertilidad.

En TikTok abundan videos de esta tendencia bajo el nombre de “ClayEaters” o el hashtag arcilla comestible. Sin embargo, no existe veradicad de los beneficios que supuestamente tiene.

¿Cómo surgió el trend? El origen de este trend es gracias a la norteamericana Stefanie Adler, una coach hormonal y de fertilidad dedicada a mejorar el bienestar de la mujer.

Adler publicó en su cuenta de TikTok los supuestos beneficios de comer tierra, alegando que una cucharada de tierra contiene más macronutrientes.

Adler publicó en su cuenta de TikTok los supuestos beneficios de comer tierra, alegando que una cucharada de tierra contiene más macronutrientes.

¿Cuáles son los efectos adversos?

Comer tierra y arcilla de forma incontrolada se conoce como geofagia y en animales, principalmente en aves, puede ser benéfico, no así en seres humanos, ya que puede ocasionar efectos adversos como la obstrucción intestinal, una nutrición deficiente, incluso envenenamiento por el consumo de sustancias contaminantes como plomo y demás sustancias residuales que son vertidas en la tierra.

¿Qué es la geofagia?

Es un trastorno alimentario que lleva a las personas a consumir tierra u otras sustancias no comestibles. Forma parte del grupo más amplio de trastornos alimentarios conocidos como pica, en el que las personas consumen deliveradamente sustancias no nutritivas, como yeso, tiza o papel.

¿El trend ha aumentado el consumo de arcilla?

Así es, en plataformas de comercio electrónico se ha disparado la demanda de estos productos, principalmente de arcilla. Incluso algunos productos ya son catalogados como comestibles, pero no existe ningún sustento científico que certifique esto. Los precios de los productos van de los 38 a los 100 dólares y son promocionados con propiedades milagrosas. No obstante, estos productos no están regulados por ninguna autoridad sanitaria.