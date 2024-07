Audio del ‘fierro viejo’ se vuelve viral en su versión en inglés; así suena en CdMx

Recientemente, un video en TikTok ha puesto en el ojo del huracán a un icónico sonido de la Ciudad de México, conocido como el audio del “fierro viejo”, pero en una versión poco común: ¡en inglés! Aunque la traducción del pregón no es nueva, su viralización ha captado la atención de miles, generando un debate sobre la gentrificación en la capital mexicana.

Audio del ‘fierro viejo’ se vuelve viral en su versión en inglés

A través de TikTok, el video que muestra el famoso audio del “fierro viejo” traducido al inglés ha resonado en las redes sociales. Este peculiar anuncio, tradicionalmente utilizado por recolectores de chatarra para comprar electrodomésticos viejos, ahora se escucha en algunas calles de la Ciudad de México diciendo: “we purchase, mattresses, drums, refrigerators, stoves, washing machine, microwave”. La idea detrás de esta traducción es facilitar la comprensión para los expatriados, especialmente estadounidenses, que han incrementado su presencia en la capital.

Te puede interesar: ¿Por qué usuarios de TikTok ponen los zapatos en forma de cruz antes de dormir?

Cuenta la Leyenda | La leyenda del Ajolote y la creación [VIDEO] Cuenta la leyenda que este animalito tiene mucho que ver con un poderoso Dios de la época prehispánica durante la creación, esta es la leyenda del Ajolote

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al audio del ‘fierro viejo’ en inglés?

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar. Algunos usuarios encontraron humor en la traducción, mientras que otros lo vieron como un símbolo de que la gentrificación ha llegado demasiado lejos.

Comentarios como “mi México tan mágico siempre”, “Ya nos gentrificaron al fierrero botellero”, “no no no no eso es pura y exclusivamente de México, me dolió justo en el nopal” y “Se puso raro el listening”, se mezclaron con críticas sobre la pérdida de identidad cultural y el desplazamiento de los residentes locales.

Te puede interesar: ¡Indignante VIDEO! “Lady Mediocres” se burla de vecinos trabajadores

¿Cómo surgió el audio del ‘fierro viejo’?

Cabe destacar que el icónico audio del “fierro viejo” tiene una historia conmovedora que se remonta a más de una década. La voz que se escucha pertenece a María del Mar Terrón, quien lo grabó a los 10 años para ayudar a su padre, Marco Antonio, en su negocio de recolección de chatarra.